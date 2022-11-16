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桃園74歲前里長助選站台 高喊「凍蒜」後倒地送醫不治
桃園市桃園區前東門里長趙世獻，13日參加東門里長候選人郭雪惠競選總部成立大會，上台助選喊「凍蒜」、正要遞「包粽籃」時，疑突發心肌梗塞向後倒下，經現場CPR及119送醫急救仍不治；郭昨在臉書發文哀悼，祝他一路走好。
趙世獻曾擔任東門里長20年，13日出席候選人郭雪惠競總成立大會，上台高喊多聲「凍蒜」，隨後從主持人手中接過象徵「包中」的「包粽籃」，但他才接手不到5秒，突然雙腳癱軟、向後倒下；郭雪惠趕緊上前查看，發現趙沒有意識，眾人趕緊叫119送醫，但趙仍在當晚宣告不治。
對此郭雪惠競選臉書粉專昨天也發文悼念，強調「晚輩郭雪惠競選總部將本著哀痛的心情，悼念桃園耆老趙世獻先生，將率領所有工作人員銜命努力打贏這場選仗，完成桃園耆老趙世獻先生遺志，以告慰其在天之靈」。
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