高雄新興區連傳竊案 男子偷飲料店又偷超商
高雄市新興區某飲料店及超商先後遇竊，警方查出王姓男子趁飲料店方不備，涉嫌偷走櫃台上的愛心箱，才發覺超商也同遭他偷走2萬元，依竊盜罪嫌將他移送法辦。
據了解，高雄市新興區六合路某飲料店，10月底遭王姓男子（39歲）涉嫌偷走約有500元零錢的愛心箱；11月12日凌晨4點多，新興區六合二路某超商，因店員近倉庫理貨，也遭竊櫃收銀機及抽屜的2萬元，經店家報警，警方調閱監視器，才發覺2案是同1人所為。
高雄市警新興分局追查涉案男子身分，找到涉案的王姓男子11月14日投宿高雄市三民區某飯店，追去飯店找到王姓男子，王一見員警便知道警方來意，交出他花剩的5000多元，承認偷了飲料店和超商，並稱愛心箱已經丟棄。
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