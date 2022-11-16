高雄新興區連傳竊案 男子偷飲料店又偷超商

高雄市新興區某飲料店及超商先後遇竊，警方查出王姓男子趁飲料店方不備，涉嫌偷走櫃台上的愛心箱，才發覺超商也同遭他偷走2萬元，依竊盜罪嫌將他移送法辦。

據了解，高雄市新興區六合路某飲料店，10月底遭王姓男子（39歲）涉嫌偷走約有500元零錢的愛心箱；11月12日凌晨4點多，新興區六合二路某超商，因店員近倉庫理貨，也遭竊櫃收銀機及抽屜的2萬元，經店家報警，警方調閱監視器，才發覺2案是同1人所為。