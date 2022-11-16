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車主堅持報警 男子製造假車禍詐財遭送辦

中央社／ 台南16日電

台南市李姓男子經常騎乘電動自行車製造假車禍，再索取1000元不等醫藥費，但9月遇上車主堅持報案，警方一查，李男今年竟涉案11件大小車禍，訊後依詐欺罪嫌送辦。

台南市警局第四分局警員今天告訴中央社記者，以臨時工為業的50歲李姓男子，今年9月在安平區騎乘電動自行車和一輛汽車擦撞後，向車主索取醫藥費，未料車主要報警，李男馬上不要錢，準備離開，但車主堅持通報警察到場，製作筆錄，才查出李男專門製造假車禍索討金錢。

警方調查，李男是交通隊常客，常騎乘電動自行車在安平區、北區及中西區一帶出入，發現有其他車輛準備轉彎時，就刻意鑽入對方視線死角發生擦撞，再向車主索取新台幣1000元不等醫藥費。

李男利用一般民眾發生輕微交通事故，大多希望能便宜行事、花錢消災的心態，單是今年就涉案11件大小車禍，從中詐欺獲利，警方訊後依詐欺罪嫌移送台南地檢署偵辦。

電動自行車 車主 車禍

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