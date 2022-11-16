嫌犯已入獄…警仍追槍不懈 堆疊如山報廢車內搜出槍械

屏東林姓男子涉毒品、槍砲案入獄，但高雄警方得知他曾將槍枝藏轎車，卻找不到轎車下落；追車多月，才發現他多年沒繳稅費，轎車已被環保局以廢棄車回收拍賣。警方在堆疊如山的回收場找到車子，果然在車內搜出槍械及改造工具。

據了解，25歲的林姓男子因違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例，經屏東地方法院共判刑5年多，今年初入獄。不過，高雄市刑警大隊偵七隊在9月間接獲情資，指他入獄前在車內藏有大批槍彈，但沒被警方沒搜得槍枝，警方才展開一連串追車行動。

高雄市刑大查出林的轎車有權掛在前妻名下，但車子由他使用，耗力費時在他屏東住處附近尋車，始終沒有轎車的下落，由停車紀錄，只發覺他曾將轎車停在屏東市復興南路河堤旁的停車格，但車子早已不知去向。

警方查詢環保局報廢車等相關資料，發現他開的轎車從2019年買入後就未繳牌照稅、燃料費及罰單，去年10月已由屏東縣環保局以廢棄車拍賣，轎車被拖到屏東市某汽機車回收場。