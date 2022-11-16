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拿好友身分證想通關 警突問「媽媽叫什麼名字」通緝犯糗認栽

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

嘉義涂姓男子到高雄找朋友，騎機車沒戴安全帽被警方攔查，身揹通緝的涂男拿好友身分證交給警方，但照片長相落差太大，警察神來一筆詢問涂男「媽媽叫什麼名字？」他因講不出來，當場被員警識破，將他逮捕後解送歸案。

龍華派出所警員前夜巡邏轄區治安重點場所，在鼓山區明華路上發現涂男騎機車未戴安全帽，立即趨前攔停，涂男停車後（26歲）配合盤查，但自知有通緝身分的他，拿出好友身分證，打算矇騙警方。

起初員警依身分證資料查詢並無異狀，但要求涂男拉下口罩核對時，卻發現涂跟身分證上的男子長相落差太大，先請涂到一旁較為明亮處查證，隨後斬釘截鐵對涂男說「你不叫這個名字」，要求他提供真實的身分證字號。

涂男眼見快被識破，還繼續顧左右言他，稱機車向朋友借來的，還問警方可不可以請好友到場，企圖拖延員警盤查，後來警方靈機一動，看著身分證詢問涂男「媽媽叫什麼名字？」接連問了６次，涂男因講不出來媽媽姓名，才坦承拿好友身分證想要矇混過關。

警方調查，涂男今年10月28日因毒品案，被嘉義地檢署通緝在案，為躲避追緝南下高雄找朋友，還想要以許姓友人的身分蒙混過關，沒想到因為記不住好友母親姓名，只能乖乖就逮，警詢後警方依規定將涂解送至地檢署歸案。

企圖用好友身分證矇混警方的涂男，最後被員警識破就逮。圖／讀者提供
企圖用好友身分證矇混警方的涂男，最後被員警識破就逮。圖／讀者提供

身分證 通緝

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