假投信公司投資穩賺錢 六旬男險被騙22萬元

62歲鐘姓男子前透過網路加入Line投資群組，謊稱可代操作投資股票穩賺錢，昨天他依對方指示，到台南市中西區民生路二段某銀行以裝潢為由臨櫃要匯款22萬元，好險行員通報警員，當場識破並拆穿詐騙話術，鐘才打消匯款念頭，保住辛勞積蓄。

李姓男子遭到電信投資詐騙，經警員和銀行行員勸阻才沒有匯錢。記者黃宣翰／翻攝

「有男子遭到詐騙。」台南市警二分局海安所員警吳明哲、葉品瑩昨天上午10點多接獲銀行行員通報到場了解，鐘表示，他上網路加入投信群組投資，成員老師向他說，可協助操作投資股票，鐘認為可大賺一筆，準備將22萬元匯入對方指定帳戶，對方還特別叮嚀他銀行匯款遇行員詢問時，必須告知「匯款是要裝修室內裝潢工程款項」，才能提高入帳速度，否則投資將無法順利獲利。

鐘一開始依指示堅稱匯款款項是給裝潢業者，但對於詳細內容卻支吾其詞，員警與行員不斷關心詢問，他才出示社群LINE軟體中與網友的對話內容供警方查看，最終在警方與行員合作下，成功阻止詐騙案件發生，保住辛苦血汗錢。