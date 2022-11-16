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假投信公司投資穩賺錢 六旬男險被騙22萬元
62歲鐘姓男子前透過網路加入Line投資群組，謊稱可代操作投資股票穩賺錢，昨天他依對方指示，到台南市中西區民生路二段某銀行以裝潢為由臨櫃要匯款22萬元，好險行員通報警員，當場識破並拆穿詐騙話術，鐘才打消匯款念頭，保住辛勞積蓄。
「有男子遭到詐騙。」台南市警二分局海安所員警吳明哲、葉品瑩昨天上午10點多接獲銀行行員通報到場了解，鐘表示，他上網路加入投信群組投資，成員老師向他說，可協助操作投資股票，鐘認為可大賺一筆，準備將22萬元匯入對方指定帳戶，對方還特別叮嚀他銀行匯款遇行員詢問時，必須告知「匯款是要裝修室內裝潢工程款項」，才能提高入帳速度，否則投資將無法順利獲利。
鐘一開始依指示堅稱匯款款項是給裝潢業者，但對於詳細內容卻支吾其詞，員警與行員不斷關心詢問，他才出示社群LINE軟體中與網友的對話內容供警方查看，最終在警方與行員合作下，成功阻止詐騙案件發生，保住辛苦血汗錢。
台南市警二分局表示，假投資詐騙手法層出不窮，透過通訊軟體或網絡社團，隨機搭訕網友，私下加LINE發送「保證獲利」等投資連結，對於素未謀面網友，勿輕易聽信投資賺錢「高獲利、快速回本、穩賺不賠」等話術，如果遇有疑似詐騙案件，應保持冷靜撥打165反詐騙專線或110報案查證，避免個人財物遭詐騙。
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