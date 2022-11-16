快訊

尾牙爆群聚30多人確診？ 莊人祥：不再對公司做疫調

今死亡新增77例 40歲男路倒猝死 送醫驚確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

假投信公司投資穩賺錢 六旬男險被騙22萬元

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

62歲鐘姓男子前透過網路加入Line投資群組，謊稱可代操作投資股票穩賺錢，昨天他依對方指示，到台南市中西區民生路二段某銀行以裝潢為由臨櫃要匯款22萬元，好險行員通報警員，當場識破並拆穿詐騙話術，鐘才打消匯款念頭，保住辛勞積蓄。

李姓男子遭到電信投資詐騙，經警員和銀行行員勸阻才沒有匯錢。記者黃宣翰／翻攝
李姓男子遭到電信投資詐騙，經警員和銀行行員勸阻才沒有匯錢。記者黃宣翰／翻攝

「有男子遭到詐騙。」台南市警二分局海安所員警吳明哲、葉品瑩昨天上午10點多接獲銀行行員通報到場了解，鐘表示，他上網路加入投信群組投資，成員老師向他說，可協助操作投資股票，鐘認為可大賺一筆，準備將22萬元匯入對方指定帳戶，對方還特別叮嚀他銀行匯款遇行員詢問時，必須告知「匯款是要裝修室內裝潢工程款項」，才能提高入帳速度，否則投資將無法順利獲利。

鐘一開始依指示堅稱匯款款項是給裝潢業者，但對於詳細內容卻支吾其詞，員警與行員不斷關心詢問，他才出示社群LINE軟體中與網友的對話內容供警方查看，最終在警方與行員合作下，成功阻止詐騙案件發生，保住辛苦血汗錢。

台南市警二分局表示，假投資詐騙手法層出不窮，透過通訊軟體或網絡社團，隨機搭訕網友，私下加LINE發送「保證獲利」等投資連結，對於素未謀面網友，勿輕易聽信投資賺錢「高獲利、快速回本、穩賺不賠」等話術，如果遇有疑似詐騙案件，應保持冷靜撥打165反詐騙專線或110報案查證，避免個人財物遭詐騙。

不法集團利用LINE向被害人詐騙，內容還指示，到銀行匯款遇到行員詢問時，必須告知「匯款是要裝修室內裝潢工程款項」。記者黃宣翰／翻攝
不法集團利用LINE向被害人詐騙，內容還指示，到銀行匯款遇到行員詢問時，必須告知「匯款是要裝修室內裝潢工程款項」。記者黃宣翰／翻攝

詐騙

延伸閱讀

大學教授一次劈9女喊：高學歷把妹很Easy 想成立台中後宮

選舉翻12年前舊案 綠營退黨議員公布簽名駁對手說謊

稀有動物要保護！幾乎不換Line、FB大頭照的人　有4種迷人特質，念舊且專情還不快出手

無違約交割 年輕人投資台股的熱門選擇 開戶最高享800元回饋

相關新聞

詐騙變擄人監禁 台版「KK園區」為何大量出現？

日前台灣各地連環爆發「詐騙集團囚虐案」，有詐騙集團以求職、借款等廣告引誘民眾上門交出銀行帳戶後，隨即集中囚禁，甚至有人遭虐待致死的新聞，「讓民眾感覺自己好像身處柬埔寨、緬甸等國家」——原來「KK園區」這種無法無天、會將人虐死的詐騙園區在台灣也有，讓行政院蘇院長再次震怒，要求警政單位要立即破案，表示台灣絕非柬埔寨。

影／喵星人困引擎蓋叫2天 警民聯手展開搶救計畫

台中市第二警分局永興所在12日接獲市民報案，聽到住家附近一輛轎車引擎蓋，已傳貓叫聲2天，擔心有貓困在車頭下，協請警方聯絡...

影／酒駕肇事再添一樁 男撞毀1汽車5機車送辦

今天凌晨，邱姓男子酒後駕車載著張女，途中行經新北市泰山區民權街，疑因不勝酒力，衝撞路邊臨停6輛汽、機車，導致6車嚴重毀損...

不聽勸堅持「試試看」 台南男放火燒了噴漆室判1年2月

陳姓男子是安全帽製造廠商員工，去年4月間在台南廠房4樓噴漆室工作，好奇詢問同事若噴架上凝固油漆點火會如何？同事告知會燒起...

嚇人！冬山驚傳堆高機工廠起火燒 濃煙直竄天際

宜蘭縣冬山鄉今天下午1點多發生火警，地點在台9線的冬山路二段上，一間存放堆高機的鐵皮屋工廠不明原因起火，現場濃煙直竄天際...

台南市仁德區民宅失火 7旬老人受傷送醫

台南市仁德區德善路民宅今天中午12點多發生火災，消防人員到場後發現1樓房間起火，出水滅火後，在廚房內找到年約70歲老先生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。