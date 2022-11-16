假車禍真碰瓷 安平警細心揪出詐騙犯罪

50歲李姓男子今年1月至9月在安平區共發生11件車禍，警方發覺他的車禍頻率異於常人，進一步查出李騎電動自行車涉嫌製造假車禍，向被害人索討500元至1500元，有4人出面指控，李雖否認辯稱是真的發生車禍，警方根據被害人指證及事證資料，警詢後昨天依詐欺取財罪嫌函送南檢法辦。

台南市李姓男子（中）涉嫌製造假車禍後詐財，警詢後依詐欺罪嫌法辦。記者黃宣翰／翻攝

台南市警四分局交通分隊小隊長葉俊麟，審查111年9月份交通事故案卷，發現1件9月底在安平區運河旁巷弄裏的交通事故，其中1方騎乘電動自行車的李男是交通分隊常客，擴大清查與李有關交通事故案件，發現李今年竟遭遇11次大小車禍，車禍頻率異於常人，深入查辦。

據了解，李男常在台南市安平區、北區及中西區一帶出入，發現有其他車輛準備轉彎時，就刻意鑽入對方視線死角而與之發生擦撞，事故後再向對方索取500元至1500元醫藥費，利用一般民眾發生輕微交通事故，大多希望能便宜行事、花錢消災的心態，一再以製造假車禍的方式，從中詐欺獲利。

不過，李終於踢到鐵板，9月底這件車禍發生後，聽聞對方堅持要報警，就倖倖然要離開現場，一毛錢也不要，當事人唯恐留下後遺症，仍堅持通報警察到場，製作筆錄。

葉俊麟擁有豐富的交通事故處理經驗，審查案卷時一眼識破李是交通事故常客，擴大調查出李是涉及假車禍真假財的慣犯，依刑法詐欺罪嫌法辦。