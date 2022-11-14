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影／宮廟遶境狂放鞭炮未即清炮屑 高雄環保局將開罰

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導

民眾昨天拍下高雄市新興區一間宮廟遶境時，高音頻喇叭擾民，放鞭炮產生大量粒狀汙染物、又未立即清理鞭炮屑，上傳到社群「社會事新聞影音」。高雄市環保局今天表示，經民眾檢舉及稽查人員跟監發現，此宮廟行為違反空汙法及廢棄物清理法，將依法裁罰。

民眾上傳這段影音，指11月13日高雄市前金區一家宮廟遶境又見怪花樣，高音頻噪音加上大喇叭，周日一大早在光明街、英雄路、五福三路一帶播放高音頻噪音，光明街住戶不堪其擾將過程拍下。民眾並向環保局檢舉噪音，滿地金紙也未見立即清理。

高雄市環保局稽查科長吳柏勳表示，新興區某宮廟於11月13日辦理「文衡聖帝繞境活動」，經民眾檢舉及稽查人員跟監發現，當日晚間在新興、前金、鹽埕等區內，有燃放鞭炮產生大量粒狀汙染物及鞭炮屑未立即清理情事，這些行為已違反空氣汙染防制法及廢棄物清理法相關規定，將分別裁罰1200至10萬元、1200至6000元罰鍰。

另有關廟會鳴放喇叭產生噪音部分，環保局將再依該影片確認違反時間後，依噪音管制法相關規定辦理舉發及後續裁罰。

環保局呼籲，宮廟於舉辦民俗遶境活動時，應在傳統文化保存與市民觀感間取得平衡，並應遵守空汙、廢清以及噪音管制等相關法令規定。

民眾拍下高雄市新興區一間宮廟遶境時，高音頻喇叭擾民，放鞭炮產生大量粒狀汙染物、又未立即清理鞭炮屑。翻攝自社群「社會事新聞影音」。
民眾拍下高雄市新興區一間宮廟遶境時，高音頻喇叭擾民，放鞭炮產生大量粒狀汙染物、又未立即清理鞭炮屑。翻攝自社群「社會事新聞影音」。

噪音 高雄市 遶境

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