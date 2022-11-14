高雄老婦當街攔人「我把小孩弄丟了」 警查背後有洋蔥

高市80歲患失智症的陳姓老婦人，在街頭攔學生問「有無看見走失小孩」，學生滿頭霧水報警；老婦被帶回派出所，仍碎念「我把小孩弄丟了」，還不時掩面哭泣，警方聯繫老婦的女兒，才得知老婦40多年前曾搞丟女兒，幸被鄰居找回，因心中陰影揮之不去，才滿街找女兒。

三民二警分局鼎山所警員黃嘉榮、洪臣府，11日下午擔服巡邏勤務，巡邏至建工路與大順二路口時，勤指中心通知，有婦人在建工路上行走，口中唸著小孩不見等言詞，有民眾報警。

警方在路口找到80歲的陳姓老婦人，發現她在街上攔問不少剛放學的高雄高工的學生，逢人便問「有沒有看見走失小孩，我把小孩弄丟了」；警方見陳姓老婦疑似失智，先將她帶回警所。

陳姓老婦人進了派出所後，仍不斷碎念，「我的小孩不見了」，還不時掩面哭泣，警方見她情緒不穩，聯繫上老婦人在台北的女兒，女兒隨即搭高鐵南下探望母親，警方才間接了解老婦找小孩的原因原來有洋蔥。

今年46歲的陳婦女兒告知警方，小時候母親帶她外出時，她在大順路和建功路和母親走失，母親將她弄丟後，心急如焚，找不到她，後來是鄰居發現她在街上獨自一人，才將她帶回家。