影／開車撞破軍營圍牆！宜蘭59歲駕駛肇逃遭逮

宜蘭市金六結營區圍牆昨天清晨被一輛小客車撞破一個大洞，圍牆倒塌波及停在營區內的一輛白色轎車，肇事59歲羅姓男駕駛竟然逃離現場，警方獲報後，通知羅男今天下午到案說明。

昨天清晨5點多，肇事的深色小客車行經宜蘭市環河路501巷，不明原因撞向金六結營區圍牆造成大面積倒塌，圍牆也破了一個大洞；牆磚塊散落一地，波及圍牆內側營區停車場一輛白色汽車，白車多處擦損凹陷；據了解，白車是一名軍人所有，羅男肇事後驚覺代誌大條，竟然火速開車離開。

軍方發現報案，宜蘭警方調閱附近監視器，找到肇事車輛和駕駛羅男，羅男解釋他以為撞得很輕才駛離現場，他同意下午會到案說明，詳細情況和肇事原因，待警方進一步釐清。