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台電聯手偵查隊長討電費 機警阿伯報警守住3萬元

聯合報／ 記者林品君／高雄即時報導

高雄81歲彭姓男子日前接到可疑電話，對方稱稱台電人員又轉接到偵查隊長，說他身分遭冒用，需追繳3萬元電費，否則有法律責任；彭男感到疑惑便報警，經確認是常見的「假冒機關詐騙」，警民合作，守住3萬元。

岡山分局前峰所在11月9日下午1時許，接到彭男報案，稱自己疑似接到詐騙電話，對方向他索討3萬元，警方獲報立即趕至彭男家中了解狀況。

彭男表示，對方自稱台電人員，說他積欠電費3萬元，須立刻繳清，後將電話轉接給一名自稱偵查隊長的男子，這名隊長告知彭男他的身分證遺失，遭人冒用，如果不盡速匯款，將會面臨法律責任，要求彭男立即提供個資核對，接受調查。

彭男對於積欠高額電費感到疑惑，卻也擔心不配合偵查隊長的後果，便向警方報案；經警方確認，這是典型的「假冒機關詐騙」，詐騙集團常佯裝公務機關，或是有公信力的團體，利用民眾對於權力單位的壓力，誘使受騙上當，讓彭男守住3萬元，沒有讓詐騙集團得逞。

岡山分局呼籲，詐騙集團常利用公家機關或是具有公信力的團體名義行騙；如果民眾接到相關來電，務必保持冷靜，再次查證，任何問題請撥打110或165反詐騙電話，24小時都有專人提供服務。

彭男接到可疑電話，對方從台電轉接到偵查隊長，說他身分遭冒用，需追繳3萬元電費，否則有法律責任，經警方確認是常見的「假冒機關詐騙」。記者林品君／翻攝
彭男接到可疑電話，對方從台電轉接到偵查隊長，說他身分遭冒用，需追繳3萬元電費，否則有法律責任，經警方確認是常見的「假冒機關詐騙」。記者林品君／翻攝

詐騙集團 岡山 台電

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