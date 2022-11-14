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詐團跟時事 教被害人提款時向銀行謊稱雙11要買車

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

豐原一名男子接到詐騙電話，謊稱是檢察官，要求他到銀行領現金交給檢方代為保管，詐團還教他向銀行謊稱，領錢是要趁雙11購物節買車，被害人的侄子查覺有異立即到派出所報案，豐原警方及時到銀行阻詐。

中市豐原區一名男子日前接到詐團假冒檢察官的來電，稱他涉及刑案，需將名下財產交給地檢署代為保管，否則就是共犯，要求先依指示至銀行提領現金，被害人的侄子在旁目睹過程，看到他拿著所有存摺衝出家門，懷疑是遇上詐騙集團，侄子立即報警。

豐原警分局頂街派出所副所長王永慶、警員張呈宇11月11日中午12點在所服勤時，看到男子的侄子焦急衝進派出所，稱其家人疑似遭詐騙，需要警方一起到銀行協助，員警隨即陪同前往。

員警到銀行後，先設法讓男子掛斷電話再詳細詢問，60歲男子說他接到電話，對方自稱是台北地檢署的檢察官，說他涉及刑事案件，須將名下財產交給地檢署代保管，否則就是共犯，還要他遵守「偵查不公開」原則，並對行員及家人保密，不能提及實情，也指導他向銀行謊稱領錢是要趁雙11購物節買車。

男子信以為真，慌張跑到住家附近的銀行要依詐騙集團指示，先提領60萬元，幸好侄子在旁看到他急忙拿著所有存摺衝出家門的過程，懷疑他遇上詐團，趕到派出所尋求員警幫忙。

警方向他解釋，這是詐團慣用的老哏手法，並拿出過往的新聞案例解說，他才驚覺落入詐騙圈套內，感謝侄子的機警與警方的熱心協助，才能保住自己的老本。

頂街派出所長賴進忠呼籲，公家機關不會以任何形式向民眾索討金錢或要求民眾匯款，如接到自稱司法警察人員的來電，請務必再三反查求證，公家機關電話皆為公開透明，如論及金錢且強調勿掛電話皆有詐，民眾若碰到是類情事，切記防詐三步驟「一聽、二掛、三撥打165專線」，也可撥打110報案專線尋求警方協助。

一名男子接到詐騙電話，豐原警方及時阻詐。圖／警方提供
一名男子接到詐騙電話，豐原警方及時阻詐。圖／警方提供

詐騙集團 檢察官 雙11

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