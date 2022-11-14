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台南運河婦人溺水 熱心男子丟救生圈救人
台南市年約60多歲婦人今天上午9點多在安平台南運河徘徊後，突然翻過運河攔杆跳入水中，熱心男子看到後馬上利用消防局設置在運河岸邊救生圈丟下水，再跳水到運河搶救，婦人被救起後意識模糊，緊急送醫搶救。
身穿黑色上衣的男子今天上午約9點23分在台南運河岸邊運動，他說，看到婦人在運河邊走來走去，一下子就翻躍過攔杆跳入水中，他馬上拿起掛在運河邊的救生圈後，丟到水面救人。
台南市消防局救災救護指揮中心也接獲民眾報案，出動消防人車到場協助搶救，並將溺水婦人救上岸後，緊急送醫急救。
消防局說，安平台南運河經常發生溺水案件，消防局於2016年結合運河一帶店家與交通局的沿線7處公車亭，放置救生圈，設置全國首創的「救生讚」（站），迄今已多次發揮即時搶救效能，成功搶救數名溺水者。消防局同時呼籲民眾不要因一時的情緒自傷，造成家人與自己終生遺憾。
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