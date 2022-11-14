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嘉義民宅藏詐騙集團 疑養小鬼圖順利 仍被警查獲送辧

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市警局二分局日前發現某租屋處年輕人出入頻繁，轄區警員李悅齊上前關切，見多部可疑電腦，螢幕還顯示教戰手冊，即通報支援破獲詐騙集團，還發現嫌犯呼大麻，並疑似「養小鬼」求犯行順遂；警方將郭男及其女友黃女連同扣案證物帶回，依詐欺、毒品等罪嫌送辦。

民眾求職、徵才屢遭當人頭帳戶、拘禁人身自由，警方加強轄區清查旅館民宿、日租套房及出租公寓大樓等場所，遏止類似案件發生。

剛調至後湖派出所2個月的警員李悅齊先前執行「清樓專案」，發現轄區內有戶出租民宅常有多名年輕人進出，回報後，本月11日與偵查隊前往查訪，李員先單獨上前查訪，應門的年約20多歲郭姓男子看見警察上門，神情十分緊張。

郭男聲稱從事中古車買賣，但在上班期間還待在家裡，且沒有相關中古車宣傳資料很可疑，李員於是要求入內查看，發現屋內擺放多部電腦，有部電腦螢幕畫面顯示詐騙教戰手冊，立即聯絡屋外同事入內，一舉查獲詐騙集團，將郭男及女友黃女帶回偵辦。

案經科技偵查人員鑑識犯嫌電腦及持用手機，發現犯嫌疑似經營詐欺機房，以假博奕投資手法詐騙多名被害人，初步清查被害人損失金額達33萬餘元。郭、黃2人堅稱從事中古車買賣，但對於查獲的詐騙機房卻無法自圓其說，全案以違反詐欺、毒品等罪嫌移送嘉義地檢署偵辦，後續將加強清查其他被害人並據以擴大偵辦。

警方搜索現場時發現有個櫥櫃擺放著祭拜物品，仔細一看疑似拜祭俗稱養小鬼的「古曼童」，郭男也承認是拜神祇祈求事業順利，沒想到最後還是栽在警方手裡。

警方查獲詐騙機房。記者李宗祐／翻攝
警方查獲詐騙機房。記者李宗祐／翻攝
嘉義市二分局長程純濱（右）表示，同仁李悅齊服務2年多，表現優秀，2月前自動請纓到治安較為雜的後湖派出所，一舉查獲詐騙案件。記者李宗祐／攝影
嘉義市二分局長程純濱（右）表示，同仁李悅齊服務2年多，表現優秀，2月前自動請纓到治安較為雜的後湖派出所，一舉查獲詐騙案件。記者李宗祐／攝影
詐騙對話紀錄內容被作為教戰手冊。記者李宗祐／攝影
詐騙對話紀錄內容被作為教戰手冊。記者李宗祐／攝影
起出詐騙集團相關證物。記者李宗祐／攝影
起出詐騙集團相關證物。記者李宗祐／攝影
嘉義市二分局警員李悅齊落實警勤區查訪與居民建立良好關係，進而破獲詐騙機房。左為偵查隊長李思瑩、右為副分局長黃國欽。記者李宗祐／攝影
嘉義市二分局警員李悅齊落實警勤區查訪與居民建立良好關係，進而破獲詐騙機房。左為偵查隊長李思瑩、右為副分局長黃國欽。記者李宗祐／攝影
警方發現疑似「養小鬼」的祭拜物品。記者李宗祐／翻攝
警方發現疑似「養小鬼」的祭拜物品。記者李宗祐／翻攝
詐騙集團提款卡及通訊設備。記者李宗祐／攝影
詐騙集團提款卡及通訊設備。記者李宗祐／攝影

詐騙集團 詐欺

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