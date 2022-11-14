嘉義民宅藏詐騙集團 疑養小鬼圖順利 仍被警查獲送辧

嘉義市警局二分局日前發現某租屋處年輕人出入頻繁，轄區警員李悅齊上前關切，見多部可疑電腦，螢幕還顯示教戰手冊，即通報支援破獲詐騙集團，還發現嫌犯呼大麻，並疑似「養小鬼」求犯行順遂；警方將郭男及其女友黃女連同扣案證物帶回，依詐欺、毒品等罪嫌送辦。

民眾求職、徵才屢遭當人頭帳戶、拘禁人身自由，警方加強轄區清查旅館民宿、日租套房及出租公寓大樓等場所，遏止類似案件發生。

剛調至後湖派出所2個月的警員李悅齊先前執行「清樓專案」，發現轄區內有戶出租民宅常有多名年輕人進出，回報後，本月11日與偵查隊前往查訪，李員先單獨上前查訪，應門的年約20多歲郭姓男子看見警察上門，神情十分緊張。

郭男聲稱從事中古車買賣，但在上班期間還待在家裡，且沒有相關中古車宣傳資料很可疑，李員於是要求入內查看，發現屋內擺放多部電腦，有部電腦螢幕畫面顯示詐騙教戰手冊，立即聯絡屋外同事入內，一舉查獲詐騙集團，將郭男及女友黃女帶回偵辦。

案經科技偵查人員鑑識犯嫌電腦及持用手機，發現犯嫌疑似經營詐欺機房，以假博奕投資手法詐騙多名被害人，初步清查被害人損失金額達33萬餘元。郭、黃2人堅稱從事中古車買賣，但對於查獲的詐騙機房卻無法自圓其說，全案以違反詐欺、毒品等罪嫌移送嘉義地檢署偵辦，後續將加強清查其他被害人並據以擴大偵辦。