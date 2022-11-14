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大學生飲酒作樂後酒駕自撞 北護男命危淡大女輕傷

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

一群年輕人昨晚在新北市淡水區的卡拉OK酒吧飲酒作樂到深夜，今天凌晨由陳姓男大生騎機車，送19歲彭姓女大生返回住處途中，只騎了1公里左右，疑因不勝酒力，衝進路旁草叢自撞石塊摔車送醫，男生一度失去呼吸心跳，救回之後仍昏迷，女生輕傷。

警方調查，陳男就讀國立台北護理健康大學，彭女就讀淡江大學，昨晚與其他友人在淡水區沙崙路1家開放大廳式老人卡拉OK酒吧飲酒聚會，凌晨2時許由陳男騎機車載彭女離開，只騎了3分鐘左右便在新民街1處彎道出車禍衝進路旁草叢。

救護車獲報趕抵時，陳男頭部重創已無呼吸心跳、彭女僅輕微擦挫傷，2人均送往淡水馬偕醫院。男生急救後恢復心跳，但昏迷指數只有3，抽血檢驗酒測值超標高達每公升1.02毫克。

警方在車禍現場採證，發現機車疑似撞到水泥大石塊，女大生則坦承車禍之前2人都有喝酒，事故原因仍待進一步鑑識調查。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

陳姓男大生的機車輕微損壞。記者林昭彰／翻攝
陳姓男大生的機車輕微損壞。記者林昭彰／翻攝
警方在車禍現場採證調查。記者林昭彰／翻攝
警方在車禍現場採證調查。記者林昭彰／翻攝
車禍現場是道路轉彎處，男大生騎機車衝進草叢摔傷命危。記者林昭彰／翻攝
車禍現場是道路轉彎處，男大生騎機車衝進草叢摔傷命危。記者林昭彰／翻攝
22歲陳姓男大生酒駕騎機車載19歲彭姓女大生在淡水出車禍，疑似撞到水泥大石塊自摔，男命危、女輕傷。記者林昭彰／翻攝
22歲陳姓男大生酒駕騎機車載19歲彭姓女大生在淡水出車禍，疑似撞到水泥大石塊自摔，男命危、女輕傷。記者林昭彰／翻攝

淡水 車禍

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