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政院附近凌晨傳槍響！3車競速追撞釀1死 黑衣人襲警中彈

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北市3輛車競速追撞釀1死 黑衣人襲警中彈再1傷

聯合報／ 記者邱奕能／台北即時報導

台北市中正區忠孝西路地下道西向方向，今天凌晨4點多時，因3輛車競速追撞，釀成1死車禍；轄區警方中正一分局獲報趕抵現場，有2人突下車要攻擊員警，被警方開2槍打中左大腿，就連到場的媒體攝影記者都被包圍，警方將現場8人帶回，目前還在製作筆錄中。

據了解，今天凌晨4點20分左右，3輛車在中正區忠孝西路車行地下道西向方向行駛，前2輛車發生追撞車禍，前車的駕駛黃姓男子（25歲），被後車壓在車下，當場失去呼吸心跳，第3輛車逃離現場。

中正一分局員警恰巧在附近處理車禍，聽到巨大撞擊聲趕到現場，這時就有李姓男子（23歲）與友人下車，身上散發濃濃酒味，想要襲擊員警，警方在對空鳴1槍後，朝李男開槍射擊2槍，打中李的左大腿並立即送醫治療，無生命危險。

這群人不只襲警，就連到場的媒體記者都不放過，包圍推擠致記者受傷，直到支援警力到場，才將現場4人帶回偵辦，後續警方找到逃逸的第3輛車，車上4人也全數被帶回偵辦。

這8人身上都散發濃厚酒味，疑有飲酒狀況，警方另在車上查獲摺疊刀等物，目前還在釐清案情中。

台北巿中正區忠孝西路上今天凌晨4點發生3車追逐死亡車禍(畫面左上角)。記者邱奕能／翻攝
台北巿中正區忠孝西路上今天凌晨4點發生3車追逐死亡車禍(畫面左上角)。記者邱奕能／翻攝

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