影／台中大重機撞凹違規左轉賓利車門 估維修80萬起跳

台中市陳姓男子昨天駕駛要價千萬雙門賓利跑車，行經南屯區向上路三段一處十字路口，疑未等左轉燈亮即左轉，害一輛大型重型機車攔腰撞上車門，騎士輕傷，警方初歩調查雙方無酒駕，責任待釐清。經車商初步鑑價，維修費上看80萬元。

中華民國汽車鑑價協會理事長黃健泰說，雙門的賓士跑車車價約落在1300萬元至1400萬元間，當然1500萬元也有，端看選配的配備而定，根據車損的照片初估，車門毀損，無法板金，也傷到車門戶定，維修費至少80萬元起跳。

據查，陳姓男子（43歲）於昨天下午4時許，駕駛千萬賓利雙門跑車，沿向上路三段由東往西，沿內側車道行駛，在左轉車道欲左轉益豐路四段時，疑在左轉燈未亮前，即搶快左轉，當時騎在對向車道的李姓大型重型機車騎士（22歲）閃避不及，撞上賓利的右側車門。