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高雄制服警改騎微笑單車巡邏？ 起因全都為了他

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市謝姓男子前天騎Youbike單車，在鼎華街閒晃，巡邏員警見他行徑可疑攔查，提問單車如何借，他卻答不出來，警方一查該輛單車前一天失竊，以警車將謝帶回查辦，留下的單車由另名警員騎返所，讓路人一度以為微笑單車變警車。

三民二警分局民族所長林卓材、警員許正翰，前天下午4時許，執行巡邏勤務，行經鼎華路段時，發現64歲謝姓男子騎著Youbike微笑單車四處張望，眼神刻意避免和警方接觸，因行徑可疑，警方將他攔下盤查。

警方在查驗謝男證件時，順口提問：「微笑單車要如何使用，如何過卡借取？」但謝卻答不出來，警方覺得事有蹊蹺，去電詢問Youbike公司後，發現該輛單車10日不明原因遺失，已通報協尋。

謝男見當下無法狡辯，乖乖坦承因見單車未上鎖，才騎走當代步工具，警方當場將他逮捕，以警車將他載回，留下的微笑單車由另一名警員騎回派出所，發還給Youbike公司，警詢後依竊盜罪嫌將謝移送法辦。

警方一查該輛單車前一天失竊，以警車將謝帶回查辦，留下的單車由另名警員騎返所，讓路人一度以為微笑單車變警車，畫面令人莞爾。

高市謝姓男子偷騎Youbike單車，被三民二警分局民族路派出所員警查獲，警方將單車歸還原主。記者石秀華／翻攝
高市謝姓男子偷騎Youbike單車，被三民二警分局民族路派出所員警查獲，警方將單車歸還原主。記者石秀華／翻攝
高市謝姓男子偷騎Youbike單車，被警方查獲，謝男被警車載返所，留下的單車由制服警員騎回派出所，讓路人一度以為Youbike單車變警車。記者石秀華／翻攝
高市謝姓男子偷騎Youbike單車，被警方查獲，謝男被警車載返所，留下的單車由制服警員騎回派出所，讓路人一度以為Youbike單車變警車。記者石秀華／翻攝
高市謝姓男子偷騎Youbike單車，被三民二警分局民族路派出所員警人贓俱獲。記者石秀華／翻攝
高市謝姓男子偷騎Youbike單車，被三民二警分局民族路派出所員警人贓俱獲。記者石秀華／翻攝

單車 竊盜 YouBike

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