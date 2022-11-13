新北婦幼隊拍微電影：打工求職反詐騙 警呼籲「七不三要」

新北市警方日前破獲詐騙集團集體囚禁案，共救出58人，陸續逮捕犯嫌32人，案件曝光後全台震驚，引起社會矚目，有鑑於此，新北市婦幼隊特別拍攝一部以「打工求職詐騙」為主題的微電影，以詼諧敘事方式，讓民眾意識到詐騙陷阱。

該部微電影，敘述一名年輕貌美的女子小美（化名），在臉書看到求職廣告，為了讓家人過好生活，瞞著青梅竹馬男朋友，跑去應徵工作，沒想到竟是遇到詐騙集團，被逼著交出「人生三寶」，證件、帳戶、提款卡，還簽下一堆契約，更差點被拘禁毆打，所幸最後青梅竹馬到場才順利解圍。

新北市婦幼隊說，劇情如同近期新北警方偵破的「台版柬埔寨詐騙」，希望以輕鬆、簡潔易懂的方式，宣傳反詐騙；也指出，片中的女主角警員黃雅筠，來頭可不小，今天29歲，警專30期畢業，從警至今9年，原本考上輔仁大學，卻想打擊犯罪，轉而報考警專，從基層做起。

新北婦幼隊指出，黃雅筠多才多藝，5歲就彈了一首好鋼琴，到了國中又學習長笛，目前是新北警察樂隊的第一號長笛手，每次有任務隨著樂隊出勤，都能看到她吹奏悠揚悅耳的身影。

黃雅筠受訪指出，畢業後分發到永和分局秀朗派出所服務，在派出所曾經受理一名女老師的愛車遭竊，當時鍥而不捨，調閱監視器畫面，最終順利尋獲，報案人事後感激不已，更寫了張小卡感謝她，讓她體會到警察助人的快樂。

黃雅筠5年前轉來婦幼隊，她說，婦幼保護工作是跟正義站在一起，經常得面對受暴、受性侵害的被害人，聽她們哭著說過程，一開始也會感到糾結，但總提醒自己的角色，得伸出援手，努力幫她們重新站起來，直言「這份成就感不輸給抓匪徒破大案」。