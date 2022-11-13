快訊

誰爆料？檢警赴招待所連環爆 自稱檢舉人：真的不是我

4台人躲漁船偷渡至大陸...出海前遭查獲 仲介竟是退休警

新北婦幼隊拍微電影：打工求職反詐騙 警呼籲「七不三要」

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

新北市警方日前破獲詐騙集團集體囚禁案，共救出58人，陸續逮捕犯嫌32人，案件曝光後全台震驚，引起社會矚目，有鑑於此，新北市婦幼隊特別拍攝一部以「打工求職詐騙」為主題的微電影，以詼諧敘事方式，讓民眾意識到詐騙陷阱。

該部微電影，敘述一名年輕貌美的女子小美（化名），在臉書看到求職廣告，為了讓家人過好生活，瞞著青梅竹馬男朋友，跑去應徵工作，沒想到竟是遇到詐騙集團，被逼著交出「人生三寶」，證件、帳戶、提款卡，還簽下一堆契約，更差點被拘禁毆打，所幸最後青梅竹馬到場才順利解圍。

新北市婦幼隊說，劇情如同近期新北警方偵破的「台版柬埔寨詐騙」，希望以輕鬆、簡潔易懂的方式，宣傳反詐騙；也指出，片中的女主角警員黃雅筠，來頭可不小，今天29歲，警專30期畢業，從警至今9年，原本考上輔仁大學，卻想打擊犯罪，轉而報考警專，從基層做起。

新北婦幼隊指出，黃雅筠多才多藝，5歲就彈了一首好鋼琴，到了國中又學習長笛，目前是新北警察樂隊的第一號長笛手，每次有任務隨著樂隊出勤，都能看到她吹奏悠揚悅耳的身影。

黃雅筠受訪指出，畢業後分發到永和分局秀朗派出所服務，在派出所曾經受理一名女老師的愛車遭竊，當時鍥而不捨，調閱監視器畫面，最終順利尋獲，報案人事後感激不已，更寫了張小卡感謝她，讓她體會到警察助人的快樂。

黃雅筠5年前轉來婦幼隊，她說，婦幼保護工作是跟正義站在一起，經常得面對受暴、受性侵害的被害人，聽她們哭著說過程，一開始也會感到糾結，但總提醒自己的角色，得伸出援手，努力幫她們重新站起來，直言「這份成就感不輸給抓匪徒破大案」。

針對詐騙事件頻傳，拍攝微電影擔綱主角的感想，黃雅筠說，絕對不要輕易被網路上的「免經驗、高薪、工作輕鬆」等求職廣告話術蒙蔽，強調民眾要記住求職「七不三要」，七不：不繳錢、不購買、不辦卡、不簽約、證件不離身、不飲用不明飲料、不非法工作；三要：要陪同、要確定、要存疑。

新北市婦幼隊警員黃雅筠多才多藝、長相亮麗，認真受理案件的她，深得報案人信賴。圖／新北市婦幼隊提供
新北市婦幼隊警員黃雅筠多才多藝、長相亮麗，認真受理案件的她，深得報案人信賴。圖／新北市婦幼隊提供
新北市婦幼隊警員黃雅筠（左），日前擔綱新北婦幼隊微電影女主角，針對反詐騙宣導不遺餘力。圖／新北市婦幼隊提供
新北市婦幼隊警員黃雅筠（左），日前擔綱新北婦幼隊微電影女主角，針對反詐騙宣導不遺餘力。圖／新北市婦幼隊提供
新北市婦幼隊警員黃雅筠（左三），日前擔綱新北婦幼隊微電影女主角，針對反詐騙宣導不遺餘力。圖／新北市婦幼隊提供
新北市婦幼隊警員黃雅筠（左三），日前擔綱新北婦幼隊微電影女主角，針對反詐騙宣導不遺餘力。圖／新北市婦幼隊提供
新北市婦幼隊警員黃雅筠多才多藝、長相亮麗，認真受理案件的她，深得報案人信賴。圖／新北市婦幼隊提供
新北市婦幼隊警員黃雅筠多才多藝、長相亮麗，認真受理案件的她，深得報案人信賴。圖／新北市婦幼隊提供
新北市婦幼隊警員黃雅筠（右），日前擔綱新北婦幼隊微電影女主角，針對反詐騙宣導不遺餘力。圖／新北市婦幼隊提供
新北市婦幼隊警員黃雅筠（右），日前擔綱新北婦幼隊微電影女主角，針對反詐騙宣導不遺餘力。圖／新北市婦幼隊提供

微電影 求職 詐騙

延伸閱讀

最強母雞侯友宜獻聲力挺 「謝國樑是時候該當基隆市長了」

影／新北坪林倒車不慎「墜20米邊坡」 2大2小嚇出冷汗

同樣來自新北永和！「模特兒」里長候選人紀詠心 跨界政治圈

新北市府投入1.8億改善學校遊樂場 188校全數檢驗合格

相關新聞

竹市退休警官爬苗栗火炎山 疑失足掉落坡坎送醫不治

新竹市警局二線二星退休警官許博榮（65歲）， 今天上午七點多和一群山友攀登苗栗三義的火炎山自然保留區，他因為腳程快， 先行上山再獨自下山，但山友在中午十二點下山後卻不見蹤影報警...

影／新北坪林倒車不慎「墜20米邊坡」 2大2小嚇出冷汗

新北市坪林區坪雙路二段17號前，今天下午2點多發生翻車意外，警、消獲報發現一輛休旅車翻覆在20公尺邊坡下，趕抵救援，所幸...

影／國道驚險車禍 轎車變換車道撞拖板車後方車輛急煞

國道三號接近彰化和美段本月10日發生驚險車禍，一輛轎車變換車道時，不慎與拖板車擦撞，轎車失控產生大濃煙，後方車輛緊急煞車...

好消息！為「媽祖求來的孩子」男嬰集氣 醫：狀況穩定

何姓男駕駛一家三口11月6日在國道1號南下199.4k處遇車禍，車上包括夫妻與1歲的男嬰受傷送醫，其中男嬰腦出血送台中中...

中山捷運站4號出口爆糾紛 雨傘、麵煎餅攤商互毆社維法開罰

台北捷運中山捷運站4號出口，昨天晚上流動攤商蘇姓男子和張姓男子疑似因擺攤位置爆發口角，蘇男先動手毆打張男，張男也氣憤反擊...

影／誇張違規5秒後肇逃 轎車板金嚴重凹陷

余姓男子前天晚上駕駛聯結車，行經土城區城林路與亞洲路口違規右轉，撞到轉彎車道的白色轎車，直接把轎車車身撞爛、撞凹，誇張的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。