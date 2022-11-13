影／國道驚險車禍 轎車變換車道撞拖板車後方車輛急煞

國道三號接近彰化和美段本月10日發生驚險車禍，一輛轎車變換車道時，不慎與拖板車擦撞，轎車失控產生大濃煙，後方車輛緊急煞車，幸好未造成連環撞車禍，國道警方初判，轎車變換車道不當造成車禍。

本月10日在國道三號191.2公里南下車道發生車禍，一輛轎車原本行駛內線車道，駕駛變換到中線車道時，疑似沒注意中線車道有別車，不慎碰撞行駛中線車道的拖板車，後方車輛行車紀錄器畫面顯示，轎車打方向燈後，很快就切到中線車道，疑未注意中線車道有拖板車，二車擦撞後，轎車在車道間失控打滑碰撞，保險桿等車體掉落，拖板車被撞後往前滑行後停下。

二名駕駛都沒受傷，國道警察大甲分隊表示，二名駕駛經檢測沒酒駕，初判是轎車駕駛變換車道不當，呼籲駕駛人保持行車距離，變換車道時需注意後方來車。