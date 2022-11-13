好消息！為「媽祖求來的孩子」男嬰集氣 醫：狀況穩定

何姓男駕駛一家三口11月6日在國道1號南下199.4k處遇車禍，車上包括夫妻與1歲的男嬰受傷送醫，其中男嬰腦出血送台中中國附醫開刀搶救，日前家屬向神明祈求保佑，表示「這是向媽祖求來的孩子」，網友也發起集氣；今天傳出好消息，中國附醫表示，男嬰已經拔管，狀況穩定、已清醒、意識清楚。

何男表示，當天是開車要前往雲林北港拜拜，車內載著妻子跟兒子，行經國1南下彰化路段199K處時遇車禍，他骨折受傷，兒子不斷哭鬧不停，並且嘔吐，醫師進一步檢查發現有腦出血，緊急轉院到中國附醫開刀，看到兒子身上又插滿管子讓人心疼，希望各界幫忙集氣讓孩子脫離加護病房，一天比一天進步。