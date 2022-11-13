中山捷運站4號出口爆糾紛 雨傘、麵煎餅攤商互毆社維法開罰

台北捷運中山捷運站4號出口，昨天晚上流動攤商蘇姓男子和張姓男子疑似因擺攤位置爆發口角，蘇男先動手毆打張男，張男也氣憤反擊，張男妻子上前勸阻一度被推倒地。警方獲報到場，戒護雙方送醫包紮傷口，2人均不提告傷害，全案依社會秩序維護法互相鬥毆函送開罰。

警方指出，11月13日晚上10時許，南京西路中山捷運站4號出口有打架糾紛，大同分局派出優勢警力到場處置，2男互相拉扯打成一團，立刻將人隔開壓制，救護車到場後戒護2人至醫院包紮處理傷口。

警方表示，2人均為流動攤販，蘇男擺攤賣雨傘，張男和妻子擺攤販賣麵煎餅，疑似因攤位擺放置爆發口角，蘇男先動手打張男頭部，張男緊接著反擊，張妻勸架拉不動2人，一度跌倒。