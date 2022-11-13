中壢警青埔大樓查獲失聯女移工 虎頭山尋獲6旬翁
台版「柬埔寨」詐團囚禁案引發社會關注，中壢警分局昨執行「強化警勤區聯合查察專案」，在青埔1處社區大樓發現40歲的印尼籍慕女於2020年被雇主通報失蹤，警詢後全案移請移民署桃園專勤隊收容；而文化派出所員警本月9日受理緊急協尋案，經調閱監視器發現60歲的陳男於龜山虎頭山下車後不知去向，員警於12日才順利找到陳男，所幸人無大礙。
中壢警分局近日強化打詐掃黑力道，針對轄內旅館、民宿、日租套房、青埔地區新建社區大樓逐一清查，追蹤失蹤人口行蹤，昨於社區大樓執行聯合查察，發現一名女清潔工正在拖地，見到大批警察不知所措，還刻意避開員警視線，員警盤查了解後，發現慕女於2020年8月被雇主通報失聯後，都在各處建築工地打零工維生，警詢後將全案移請移民署桃園專勤隊收容。
中壢警分局文化派出所員警賴曜辰9日晚間受理民眾「緊急協尋」案，調閱數小時監視器後發現陳民，於9日上午在龜山虎頭山下車後便不知去向，通報當地派出所員警及消防搜救隊前往協尋。不過山區範圍廣大，警、消經一日搜救行動均未找到，而賴員考量搜救的黃金時間逐漸流失，於隔日下班後偕同報案人前往尋找。
賴員於12日上午10時30分許，尋獲陳男。陳男向警方表示，當日因迷路走入路邊小道，不慎滑倒跌落山坡，因身體疾病無法起身而獨自躺臥於草叢處，所幸其包包內有攜帶少許零食、飲料，且近日天氣狀況良好，方可獨自支撐3日。
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