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影／誇張違規5秒後肇逃 轎車板金嚴重凹陷

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

余姓男子前天晚上駕駛聯結車，行經土城區城林路與亞洲路口違規右轉，撞到轉彎車道的白色轎車，直接把轎車車身撞爛、撞凹，誇張的是，當時聯結車有停下來，孰料5秒後直接肇事逃逸。警方昨天通知余男到案說明，他辯稱「當下不知道撞到車」，事後被道交條例裁罰900元至1800元罰鍰。

事發當下影片也曝光，有民眾將行車記錄器畫面上傳Youtube「八卦村」頻道，畫面中可見，聯結車轉彎時直接「擊潰」守規矩的轎車，當下幸好沒有被捲進去，造成進一步傷亡，只是轎車早已面目全非，後續賠償金額有得喬。

警方11日晚上10點35分獲報，曾姓男子（38歲）報案稱，被聯結車違規擦撞，對方肇事逃逸。員警著手調閱監視器畫面，通知余男（64歲）到案說明，他警詢時辯稱「不知道有撞到車」，警方綜合事證後，依違反道交條例第60條「不遵守道路交通標誌、標線、號誌之指示」，開罰900元至1800元罰鍰。

警方指出，該路口禁止15噸以上大貨車右轉，聯結車駕駛已明顯違規。圖／擷取自Google maps
警方指出，該路口禁止15噸以上大貨車右轉，聯結車駕駛已明顯違規。圖／擷取自Google maps
白色轎車遭聯結車違規擦撞，車身嚴重凹陷，面目全非，所幸無人受傷。記者翁至成／翻攝
白色轎車遭聯結車違規擦撞，車身嚴重凹陷，面目全非，所幸無人受傷。記者翁至成／翻攝
白色轎車遭聯結車違規擦撞，車身嚴重凹陷，面目全非，所幸無人受傷。記者翁至成／翻攝
白色轎車遭聯結車違規擦撞，車身嚴重凹陷，面目全非，所幸無人受傷。記者翁至成／翻攝
聯結車違規右轉，轉彎到一半直接「擊潰」右轉車道的白色轎車，沒想到聯結車肇事逃逸。記者翁至成／翻攝
聯結車違規右轉，轉彎到一半直接「擊潰」右轉車道的白色轎車，沒想到聯結車肇事逃逸。記者翁至成／翻攝

監視器 行車記錄器 標誌

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