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影／誇張違規5秒後肇逃 轎車板金嚴重凹陷
余姓男子前天晚上駕駛聯結車，行經土城區城林路與亞洲路口違規右轉，撞到轉彎車道的白色轎車，直接把轎車車身撞爛、撞凹，誇張的是，當時聯結車有停下來，孰料5秒後直接肇事逃逸。警方昨天通知余男到案說明，他辯稱「當下不知道撞到車」，事後被道交條例裁罰900元至1800元罰鍰。
事發當下影片也曝光，有民眾將行車記錄器畫面上傳Youtube「八卦村」頻道，畫面中可見，聯結車轉彎時直接「擊潰」守規矩的轎車，當下幸好沒有被捲進去，造成進一步傷亡，只是轎車早已面目全非，後續賠償金額有得喬。
警方11日晚上10點35分獲報，曾姓男子（38歲）報案稱，被聯結車違規擦撞，對方肇事逃逸。員警著手調閱監視器畫面，通知余男（64歲）到案說明，他警詢時辯稱「不知道有撞到車」，警方綜合事證後，依違反道交條例第60條「不遵守道路交通標誌、標線、號誌之指示」，開罰900元至1800元罰鍰。
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