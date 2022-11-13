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新北男「2身分自導自演」詐1000萬 6旬婦泣：買房的錢都沒了

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

楊姓男子一人分飾多角，用假投資顧問、假檢警身分，向6旬黃姓婦人詐騙，一年來共得手1000萬元，十分驚人，黃婦發現「要買房子的錢都沒有了」，事後越想越不對勁，至派出所詢問，才驚覺遭詐。警方獲悉研判犯嫌還會再犯案，部署警力趁楊男取錢時逮人，詢後依詐欺罪嫌移送法辦。

警方10月31日下午4點多獲報，黃姓婦人（65歲）稱去年12月看房時認識楊姓男子（42歲），對方主動攀談並留下聯絡方式，事後陸續以投資顧問身分，用話術哄騙她投資，得手50萬元。

楊男食髓知味，用相同手法行騙，甚至用另一個門號，佯裝檢察官調查辦案，說「楊姓男子幫你投資，他有涉及刑案，所以妳是詐欺共犯，要交錢才能免除刑案」話術，指示將現金放置汐止區保長路某大樓的信箱內，黃婦陸續交付50多次，共交出950萬元。

黃婦越想越不對勁，納悶為何投資都沒有下文，還會被檢調單位調查，於是前往長安派出所報案詢問，經警方分析才恍然大悟遭詐。警方獲悉著手偵辦，研判犯嫌會再上前行騙，請黃婦保持聯繫。

黃婦3日早上10點多報案稱，楊男又上門行騙，警方準備3萬多元假鈔，要黃婦假裝配合交錢，當天下午1點20分，楊男果然現身取錢，部署警力一擁而上，逮捕他。

楊男警詢時辯稱，和黃婦是借貸關係，沒有行騙，警方不採信他說詞，綜合事證將他依詐欺罪嫌送辦。黃婦表示，他跟老公都退休了，省吃儉用、理財，好不容易有了一筆錢要買房，卻遇到詐騙，十分後悔、難過。

警方提醒，假貸款、假投資氾濫成災，民眾應尋求正當管道，如銀行或證券公司，以免受騙；同時呼籲民眾應加強警覺性，如有接獲要求提供帳戶、匯款、交付金錢等情況，應小心查證，也能撥打110、165反詐騙專線詢問。

被害人配合警方，攜帶假鈔前往嫌犯指定處放置。記者翁至成／翻攝
被害人配合警方，攜帶假鈔前往嫌犯指定處放置。記者翁至成／翻攝
楊姓男子自導自演假檢警、假投資顧問，一年來從6旬婦人身上敲詐現金1000萬元，日前遭警方逮捕送辦。記者翁至成／翻攝
楊姓男子自導自演假檢警、假投資顧問，一年來從6旬婦人身上敲詐現金1000萬元，日前遭警方逮捕送辦。記者翁至成／翻攝

詐騙 詐欺

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