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退休警官攀登火炎山脫隊失聯 疑滑落送醫不治

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火炎山自然保留區山難 1名退休警官疑滑落送醫不治

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗三義火炎山自然保留區今天中午在3、5號蝕溝附近，一名65歲許姓退休警官失聯，搜救人員2個小時發現他疑似滑落，躺在步道旁約3公尺深的坡坎斜坡，失去呼吸心跳，送醫傷重不治。

苗栗縣登山團體40人申請林務局新竹林區管理處許可，今天上午7點45分從苑裡鎮上館里火炎山登山口，進入三義火炎山自然保留區，許男的步行較快，脫隊獨自先行上山後又下山，後跟的山友今天中午12點半下山，並沒有發現許男。

縣政府消防局、通霄警察分局接獲報案，警消人員上山搜救，今天下午2點半左右發現許男倒在縣道140線明隧道口上方步道旁，約3公尺的坡坎斜坡，身體沒有明顯外傷，右眼有些腫脹，失去呼吸心跳，送醫回天乏術，他生前有心臟疾病，全案進一步調查中。

一名65歲許姓退休警官今天攀登苗栗三義火炎山自然保留區，被發現他疑似滑落步道旁約3公尺深的坡坎斜坡，失去呼吸心跳，送醫傷重不治。記者范榮達／翻攝
一名65歲許姓退休警官今天攀登苗栗三義火炎山自然保留區，被發現他疑似滑落步道旁約3公尺深的坡坎斜坡，失去呼吸心跳，送醫傷重不治。記者范榮達／翻攝

山友 苗栗縣

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