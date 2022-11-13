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火炎山自然保留區山難 1名退休警官疑滑落送醫不治
苗栗三義火炎山自然保留區今天中午在3、5號蝕溝附近，一名65歲許姓退休警官失聯，搜救人員2個小時發現他疑似滑落，躺在步道旁約3公尺深的坡坎斜坡，失去呼吸心跳，送醫傷重不治。
苗栗縣登山團體40人申請林務局新竹林區管理處許可，今天上午7點45分從苑裡鎮上館里火炎山登山口，進入三義火炎山自然保留區，許男的步行較快，脫隊獨自先行上山後又下山，後跟的山友今天中午12點半下山，並沒有發現許男。
縣政府消防局、通霄警察分局接獲報案，警消人員上山搜救，今天下午2點半左右發現許男倒在縣道140線明隧道口上方步道旁，約3公尺的坡坎斜坡，身體沒有明顯外傷，右眼有些腫脹，失去呼吸心跳，送醫回天乏術，他生前有心臟疾病，全案進一步調查中。
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