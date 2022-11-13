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影／歸仁警開道護送婦人就醫 女兒發文致謝
「警察先生，請幫幫我！」陳姓女子11月3日開車到台南市歸仁警分局仁德派出所向員警請求協助，她母親因呼吸困難情況相當危急，請警方協助開道後，6分鐘到達台南市立醫院就醫。 陳女昨天在臉書社群PO文致謝，表示母親不幸離開人世，相當感謝員警熱心協助。
陳女本月3日下午駕車到歸仁分局仁德所向員警請求協助，表示她母親在車上，因呼吸困難、身體痙攣情況相當危急，適逢仁德交流道周邊車流量大，加上附近有交通事故車流回堵，救護車恐無法即時趕到。
爲爭取醫療時間，警員莊世勳、黃永勝立即駕駛警車開道護送，沿途開警示燈、鳴笛及廣播因緊急協助就醫請用路人讓道，依當時交通狀況原須費時近20分鐘的路程縮短至6分鐘，順利協助民眾抵達台南市立醫院就醫。
莊世勳協助家屬，將其母親從車上抱下，坐上輪椅，並請求醫護人員緊急處置。
陳女在臉書社群PO文感謝警方說，她的母親在當晚仍不幸離開人世，仍相當感謝員警熱心協助，因近日忙於母親後事。事後其他家屬提起時，她才想起此事，等到母親後事圓滿結束後，會再前往仁德所向員警致上謝意。
文章一出，已有上千人按讚，還有網友留言，她先生日前身體不適，也是仁德所員警開道才保住性命、「謝謝人民保母們」、「人民保母辛苦了」等留言。
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