CB重機車系全國500輛車聚 和平警呼籲騎士注意交通安全

首次CB重機車系全國大型車聚活動今天下午在谷關龍谷飯店停車場舉行，此次車聚有500輛的CB重機車參加，被稱CB重機車系年度盛事，台中和平警分局到場宣導，提醒騎士騎車注意交通安全。

這次本田Honda的CB重機車系全國大會師，是聚集北、中、南各地的車友，以賞車、同行、交流、交友為主要目的，促進各方車友情感，現場有贊助商擺攤及贊助抽獎品，也有谷關當地的攤販及餐車擺攤。

和平警分局交通組及谷關派出所員警也到現場擺攤，交通安全宣導，提出10次車禍9次快，請重機車駕駛行車時要小心慢行，以保安全；也宣導「非號誌化路口行車安全」，經交通部統計分析全國交通事故件數6成發生在路口，其中無號誌路口佔整體路口死亡人數約有3成5，駕駛於路口看到「停」標誌或標線、閃光紅燈，請停車確認橫向無來車或行人，再開車。