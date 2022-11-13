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CB重機車系全國500輛車聚 和平警呼籲騎士注意交通安全
首次CB重機車系全國大型車聚活動今天下午在谷關龍谷飯店停車場舉行，此次車聚有500輛的CB重機車參加，被稱CB重機車系年度盛事，台中和平警分局到場宣導，提醒騎士騎車注意交通安全。
這次本田Honda的CB重機車系全國大會師，是聚集北、中、南各地的車友，以賞車、同行、交流、交友為主要目的，促進各方車友情感，現場有贊助商擺攤及贊助抽獎品，也有谷關當地的攤販及餐車擺攤。
和平警分局交通組及谷關派出所員警也到現場擺攤，交通安全宣導，提出10次車禍9次快，請重機車駕駛行車時要小心慢行，以保安全；也宣導「非號誌化路口行車安全」，經交通部統計分析全國交通事故件數6成發生在路口，其中無號誌路口佔整體路口死亡人數約有3成5，駕駛於路口看到「停」標誌或標線、閃光紅燈，請停車確認橫向無來車或行人，再開車。
和平警分局表示，近來天氣轉涼，假日到谷關泡湯的車潮增多，台8線路幅狹小，提醒汽、機車駕駛人行經山區道路時，要放慢行車速度，切勿跨越雙黃線，如遇非號誌化路口，應停讓減速，遇長者過馬路時，應禮讓老人家，禮讓行人，共同提升「行」的安全，安全才是回家唯一的路。
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