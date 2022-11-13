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南投仁愛15天6起山難 消防員頻出勤大喊吃不消

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投仁愛畢祿山820林道昨晚有登山客體力不濟求援，警消深夜將人救下山；未料，今晨奇萊山屋又傳有女山友疑因高山症無法行走，不到12小時又再次動員救人；消防局表示，仁愛鄉半個月內已6起山難事故，令消防人員吃不消，呼籲民眾從事任何戶外活動前，務必做好事前準備及評估，避免讓自身陷入險境。

南投縣消防局指出，昨晚8時許獲報，一支3人登山隊昨凌晨3時出發單攻畢祿山，原定晚上6時前下山，未料其中一名隊員體力不濟，落後2名隊友，隊友已走下山，他在距820林道一帶迷途，因此在晚上8時38分報案求援。

當地仁愛消防分隊會同太魯閣國家公園警察隊組成搜救隊，晚上10時許在距820林道登山口約700米，發現已偏離步道約50米的登山客，經初步檢查無外傷，只是體力透支，經提供食物待其恢復體力後，晚上11點順利將他帶回登山口。

未料，結束該救援僅7個多小時，今晨又傳出山難，消防局表示，今天清晨6時許，獲報一名60多歲女山友與3名隊友攀登奇萊主峰與北峰，但她疑因高山症，頭暈、四肢無力、無法行走在奇萊成功山屋待援，立刻調遣仁愛分隊入山救援。

而仁愛消防分隊人員出動後，因路程約2至3小時，並擔憂女山友健康狀況，上午8時許增員調派中心碑消防分隊，連同太管處太警隊警力出動救援，近中午時分順利接觸到女山友，經確認其生命跡象穩定，申請並已由直升機吊掛下山送醫。

消防局表示，近期為戶外活動旺季，導致山難狀況不斷，光是仁愛鄉從10月底至今已發生6起山域事故造成2死，搜救人員疲於奔命，大喊吃不消，呼籲民眾從事任何戶外活動前，務必做好事前準備，並評估自身狀況，別自身陷入險境。

南投仁愛畢祿山820林道昨晚有登山客體力不濟求援，警消深夜將人救下山。圖／南投消防局提供
南投仁愛畢祿山820林道昨晚有登山客體力不濟求援，警消深夜將人救下山。圖／南投消防局提供

山友 山難 太魯閣國家公園

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