電動自行車盤踞人行道 苗警大傷腦筋

電動自行車盤踞台灣鐵路局苗栗車站西站前人行道，今天上午11點就有51輛一字排開違規停放，讀者投訴無牌「霸道」，有牌的機車卻要開罰被拖吊，質疑差別待遇，挑戰公權力。

電動自行車違停亂象，苗栗警方大傷腦筋，指出電動自行車目前還沒有納入牌照管理，因此查不到車主，如果依廢棄物清理法，至少要公告7天以上才能移置保管，根本緩不濟急，將研議規畫勤務，現場確認車主，再據以後續執法，發揮嚇阻力。

讀者投訴指出，苗栗火車站西站人行道停滿車子，他日前經過差點嚇死，幾乎要停好停滿，走近細細看，領牌車子被貼告發，但滿滿沒有牌照、無需繳稅的電動自行車，沒牌好告發，不就應該逕行吊走？請執法人員一視同仁。

記者今天上午11點到苗栗車站西站人行道，現場51輛電動自行車、2輛自行車違停，警方坦言暫無有效辦法解決，警方說，道路交通管理處罰條例修正今年11月30日，新法明定微型電動二輪車（俗稱電動自行車）必須掛牌，舊車還會有2年緩衝期。