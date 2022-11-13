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德國夫婦受困中橫 花蓮警助夜宿、送台灣名產

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

德國黑瑟巴特夫婦來台旅遊，因不了解管制時間，受困中橫關原段，不知所措。合歡派出所員警得知後，不但協助夜宿山區一晚，提供飲水及台灣特產，外事警員更致電民宿幫忙退房，業者答應不收手續費，還給予3天折扣，熱情的警民讓夫婦十分感動。

中橫關原段因坍方路基流失，公路總局努力開通便道，每天僅開放3個時段通行，分別是每天上午7至8時、中午12至下午1時、下午3至3時30分。

由於黑瑟巴特夫婦不熟悉中橫的路況，以致日前傍晚5時，由南投清境要前往花蓮旅遊住宿時，被困在台8線114.6公里處的合歡派出所管制站，無法通過坍方災區。

黑瑟巴特夫婦講著德國腔英文向警方求救，但雙方無法溝通，於是員警打給新城警分局三組外事警員許權印「空中翻譯」，得知夫婦倆環島旅遊，沒想到首日就遇上管制，無法順利入住訂好的民宿，希望能借用合歡所的wifi用手機取消訂房

警員許權印決定幫忙聯繫民宿業者，業者答應取消當天訂房，不收退房費，也給予3天的訂房折扣。

黑瑟巴特夫婦願意車宿度過一晚，警員賴彼得帶領前往關原加油站下方大平台暫停休息，該處不僅腹地廣闊，還有公廁可如廁及用水。賴彼得蒐集遊客寄來的愛心物資各地名產，還有關原加油站的肉粽，送給夫婦倆享用，讓他們歡喜不已，表達滿滿的感激。

另外，賴彼得還提醒黑瑟巴特夫婦，隔天7時是首梯放行時段，員警將會前導帶領停等車隊通過坍方災區，屆時會先到大平台對所有車宿遊客morning call，請他們不要太過慌張。黑瑟巴特夫婦對員警全方位的服務頻表讚許，並表達獲得台灣警民熱情且慷慨的幫助，是難得的旅遊經歷。

合歡所表示，中橫山區偏遠，警方提供遊客「無差別服務」，也感謝全台熱心人士捐贈物資，員警未據為己用，而是將愛心發揮更大效益，解決遊客的需求，安全下山。

德國黑瑟巴特夫婦受困中橫，花蓮合歡派出所員警幫助他們山上夜宿，更送台灣名產供享用。圖／新城警分局提供
德國黑瑟巴特夫婦受困中橫，花蓮合歡派出所員警幫助他們山上夜宿，更送台灣名產供享用。圖／新城警分局提供

中橫 民宿 訂房

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