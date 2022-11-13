快訊

棒球／五人制世界盃奪下季軍 各級中華隊都進前3創紀錄

裴勇俊驚爆退休！50歲韓流天王「百億身家」曝光

中油：明起汽油調降0.1元、柴油不調整

聽新聞
test
0:00 / 0:00

聚會App赴約吃飯竟偷竊 他醉倒路邊被逮

聯合報／ 記者邱奕能／台北即時報導

21歲的潘姓男子，藉著手機App「Eatgether」在網路上揪網友吃飯唱歌，10月24日潘男參加App活動，順手牽羊偷走網友王姓女子背包、皮夾，走出KTV店外後就醉倒在路邊，被趕到現場的警方逮捕。

警方表示，潘男無業，10上月24日透過App軟體，參加網友揪團吃飯唱歌，晚上9點前往中正區中華路上的錢櫃，與十多名網友一起唱歌。

到凌晨零時許時，潘男眼見有其他網友要走，就順手將一旁王女的隨身背包、皮夾等財物拿走，跟著搭電梯離去，之後潘不勝酒力，醉倒在錢櫃旁的暗巷內，王女的證件、財物散落一地，直到1個小時後才被KTV清潔工發現。

王女財物遭竊，慌張下報警，中正一警分局博愛路派出所員警獲報後，到場比對監視器，鎖定潘男特徵、衣物展開調查，不久後就透過錢櫃清潔工的報案電話，順利逮到潘男。

潘男坦承偷竊，辯稱是因為缺錢花用，所以才在唱歌時臨時起意，趁著酒意膽由心生下手行竊。警詢後依竊盜罪嫌送辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

潘男得手王女背包、皮夾後，因醉倒路邊，身上證件散落一地。記者邱奕能／翻攝
潘男得手王女背包、皮夾後，因醉倒路邊，身上證件散落一地。記者邱奕能／翻攝
潘男順手牽羊偷竊網友財物後，被警方逮捕。記者邱奕能／翻攝
潘男順手牽羊偷竊網友財物後，被警方逮捕。記者邱奕能／翻攝
潘男得手後與網友一起搭電梯離開。記者邱奕能／翻攝
潘男得手後與網友一起搭電梯離開。記者邱奕能／翻攝

錢櫃 KTV

延伸閱讀

壞榜樣！鄰桌客人忘拿走手機 母指示4歲女兒1舉動協助竊取

不滿垃圾掃上車！一車主逼清潔工當街下跪道歉 影片曝光引公憤

台南17歲少女KTV喝到掛 慘遭3男「撿屍」性侵

北市警偷家樂福商品被逮透露身分 問「能否意思一下」

相關新聞

永和炸物店老闆表愧咎 唐寶寶母：快復業 我當你第一個客人

新北市永和區一間炸物店，日前一名唐氏症謝姓少年點了40元炸物，沒帶錢遭炸物店老闆報警處理，事件經謝媽媽在網上公開，傳得沸...

田中馬發生首宗意外 健跑組男子休克不治

台灣米倉田中馬拉松發生憾事，9.7KM健跑組48歲李姓男子在賽道約8.5公里的員集路二段倒臥路邊騎樓下，起初被當作休息，...

漁船疑遭貨輪攔腰撞擊翻船 7人落水 爬上船體保命

基隆嶼海域有艘漁船疑遭貨輪攔腰撞擊，船體被撞裂開後，側翻海面漂流，船上7人及時爬上船身待援，並由海巡人員救上海巡艇脫險。...

淡水年輕男子墜樓 鄰居說看見他坐在女兒牆抽菸

新北市淡水區水源街二段山區，上午10時許傳出有人從公寓3樓墜落，警方和救護車獲報迅速趕抵，將大腿骨折的24歲黃姓男子送醫...

影／台中用餐皮包遭竊？卡在意想不到之處 警也莞爾

台中市張姓男子9日在東區一家速食店用餐，餐後發現皮夾不見，四處找尋後仍找不到，擔心皮夾遭竊報警，警方到場後，除調閱監視器...

影／彰化芬園塑膠廠大火濃煙蔽天 出動29輛消防車灌救

彰化縣芬園鄉義興路一家塑膠製品製造工廠今天中午發生大火，由於都是易燃物，火勢迅速延燒，將鐵皮廠房吞噬，幸好無人傷亡，目前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。