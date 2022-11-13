聚會App赴約吃飯竟偷竊 他醉倒路邊被逮

21歲的潘姓男子，藉著手機App「Eatgether」在網路上揪網友吃飯唱歌，10月24日潘男參加App活動，順手牽羊偷走網友王姓女子背包、皮夾，走出KTV店外後就醉倒在路邊，被趕到現場的警方逮捕。

警方表示，潘男無業，10上月24日透過App軟體，參加網友揪團吃飯唱歌，晚上9點前往中正區中華路上的錢櫃，與十多名網友一起唱歌。

到凌晨零時許時，潘男眼見有其他網友要走，就順手將一旁王女的隨身背包、皮夾等財物拿走，跟著搭電梯離去，之後潘不勝酒力，醉倒在錢櫃旁的暗巷內，王女的證件、財物散落一地，直到1個小時後才被KTV清潔工發現。

王女財物遭竊，慌張下報警，中正一警分局博愛路派出所員警獲報後，到場比對監視器，鎖定潘男特徵、衣物展開調查，不久後就透過錢櫃清潔工的報案電話，順利逮到潘男。

潘男坦承偷竊，辯稱是因為缺錢花用，所以才在唱歌時臨時起意，趁著酒意膽由心生下手行竊。警詢後依竊盜罪嫌送辦。