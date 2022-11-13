田中馬發生首宗意外 健跑組男子休克不治
台灣米倉田中馬拉松發生憾事，9.7KM健跑組48歲李姓男子在賽道約8.5公里的員集路二段倒臥路邊騎樓下，起初被當作休息，熱心民眾上前搖晃企圖叫醒他繼續跑，李男毫無反應，送醫急救仍不治。
田中馬賽會指出，李男上午7點10分從田中鎮公所東南側賽事大門起跑點出發，8點50分至9點跑到約8.5公里的員集路二段，倒臥在路邊民宅騎樓下，民眾起初以為他暫時休息，因休息時間有一點久，上前搖晃企圖叫醒他再跑，沒想到毫無反應，連忙通知119救護車，救護人員9點8分到達現場，李男已無呼吸心跳，立刻施予心肺復甦術（CPR）急救並送到田中鎮仁和醫院後搶救仍回天乏術無效。
田中馬賽會表示，出發前已再三提醒選手要注意身體狀況，多補充水分，半途停下來休息和補充熱量，對於李男發生意外，大會深表遺憾，已在第一時間通知家屬前往殯儀館，並再次呼籲民眾，後疫情時代出外運動雖有益身心健康，如果久未努力運動，仍應量力而為和注意天氣狀況以防意外發生。
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