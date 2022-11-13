快訊

正妹合照霍華德遭網酸「明年多很多小魔獸」 本尊出面回應了

影／跨海送禮詐騙老哏襲擊 台中熟女中招警急防堵

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市陳姓女子在半年前透過連書認識一名國外網友，對方在8日以要寄送禮物為由，要求陳女匯款3萬元，警方到場關懷時，陳女顧左右言他，警方耐心詢問，陳女才如實說出，警方以愛情詐騙案例宣導，陳女終於相信，放棄匯款。

第二警分局永興所在8日上午9時許，接獲兆豐銀行東台中分行通報，稱有陳姓女子（40歲）疑似遭詐，需警協助。

警員劉宛瑜、許銘甫前往，行員表示陳女欲匯款3萬元至泰國銀行帳戶，聲稱是購物貨款，但再細問用途，卻支支吾吾，語焉不詳。

面對警方詢問，陳女一下說是自國外訂購商品，一下又說是朋友寄送的禮物，說詞反覆，但堅稱自己並未遭騙，警方請求查閱陳女與友人的手機對話紀錄，以協助確認是否遭到詐騙，陳女頻以對話紀錄已刪除、內容無關緊要等說詞敷衍推託，經員警苦口婆心，再三勸說才交出手機，供警方檢視。

經警方調查，陳女在半年前透過臉書認識名為「Aaron Pule」的外國網友，雙方雖然素未謀面，但對方除了傳自己的帥照給她欣賞外，更對她噓寒問暖，關懷備至，對方聲稱從德國寄送生日禮物到台灣，但由於禮物卡在海關，必須先繳交關稅才能領回包裹。

陳女不疑有他，先到ATM匯款3萬元，但詐騙集團假冒海關人員，指示陳女再匯3萬元到一組泰國銀行帳戶才能放行。所幸在行員與員警聯手防護下，沒有讓詐騙集團再次得逞，陳女也在員警不厭其煩的案例宣導下，徹底打消匯款念頭。

第二警分局長陳家銘說，假交友真詐財的案件層出不窮，與網友聊天時的甜言蜜語，都可能只是另有所圖的美麗謊言，尤其言談間如有涉及金錢更應格外提高警覺，切勿貿然轉帳匯款。如有疑慮，可撥打165反詐騙專線，或至鄰近派出所請求警方協助，以免傷財又傷心。

台中市陳姓女子在8日中了歹徒愛情詐騙陷阱，警方到場阻詐。圖／第二警分局提供
台中市陳姓女子在8日中了歹徒愛情詐騙陷阱，警方到場阻詐。圖／第二警分局提供
台中市陳姓女子在8日中了歹徒愛情詐騙陷阱，警方到場阻詐。圖／第二警分局提供
台中市陳姓女子在8日中了歹徒愛情詐騙陷阱，警方到場阻詐。圖／第二警分局提供
台中市陳姓女子在8日中了歹徒愛情詐騙陷阱，警方到場阻詐。圖／第二警分局提供
台中市陳姓女子在8日中了歹徒愛情詐騙陷阱，警方到場阻詐。圖／第二警分局提供
台中市陳姓女子在8日中了歹徒愛情詐騙陷阱，警方到場阻詐。圖／第二警分局提供
台中市陳姓女子在8日中了歹徒愛情詐騙陷阱，警方到場阻詐。圖／第二警分局提供

詐騙集團 海關

延伸閱讀

鴻海泰國電動車廠今天動土 2024年量產 規劃年產15萬輛

租用商辦設德州撲克賭場 中市警查獲逮14人

影／七旬翁聽到「親愛的」就融化...騙去銀行匯款警急阻

影／菜籃族信無本當沖險被詐 怕糗沒報案 警追到家關心

相關新聞

永和炸物店老闆表愧咎 唐寶寶母：快復業 我當你第一個客人

新北市永和區一間炸物店，日前一名唐氏症謝姓少年點了40元炸物，沒帶錢遭炸物店老闆報警處理，事件經謝媽媽在網上公開，傳得沸...

漁船疑遭貨輪攔腰撞擊翻船 7人落水 爬上船體保命

基隆嶼海域有艘漁船疑遭貨輪攔腰撞擊，船體被撞裂開後，側翻海面漂流，船上7人及時爬上船身待援，並由海巡人員救上海巡艇脫險。...

淡水年輕男子墜樓 鄰居說看見他坐在女兒牆抽菸

新北市淡水區水源街二段山區，上午10時許傳出有人從公寓3樓墜落，警方和救護車獲報迅速趕抵，將大腿骨折的24歲黃姓男子送醫...

影／台中用餐皮包遭竊？卡在意想不到之處 警也莞爾

台中市張姓男子9日在東區一家速食店用餐，餐後發現皮夾不見，四處找尋後仍找不到，擔心皮夾遭竊報警，警方到場後，除調閱監視器...

影／跨海送禮詐騙老哏襲擊 台中熟女中招警急防堵

台中市陳姓女子在半年前透過連書認識一名國外網友，對方在8日以要寄送禮物為由，要求陳女匯款3萬元，警方到場關懷時，陳女顧左...

影／破17個收簿團抓90人 中警籲勿給存簿、密碼免被騙

詐騙案件層出不窮，台中市刑大持續溯源查緝，今年7月迄今，已查獲144件詐騙案件，移送1148人，發現其中有90名涉案人，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。