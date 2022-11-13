影／跨海送禮詐騙老哏襲擊 台中熟女中招警急防堵
台中市陳姓女子在半年前透過連書認識一名國外網友，對方在8日以要寄送禮物為由，要求陳女匯款3萬元，警方到場關懷時，陳女顧左右言他，警方耐心詢問，陳女才如實說出，警方以愛情詐騙案例宣導，陳女終於相信，放棄匯款。
第二警分局永興所在8日上午9時許，接獲兆豐銀行東台中分行通報，稱有陳姓女子（40歲）疑似遭詐，需警協助。
警員劉宛瑜、許銘甫前往，行員表示陳女欲匯款3萬元至泰國銀行帳戶，聲稱是購物貨款，但再細問用途，卻支支吾吾，語焉不詳。
面對警方詢問，陳女一下說是自國外訂購商品，一下又說是朋友寄送的禮物，說詞反覆，但堅稱自己並未遭騙，警方請求查閱陳女與友人的手機對話紀錄，以協助確認是否遭到詐騙，陳女頻以對話紀錄已刪除、內容無關緊要等說詞敷衍推託，經員警苦口婆心，再三勸說才交出手機，供警方檢視。
經警方調查，陳女在半年前透過臉書認識名為「Aaron Pule」的外國網友，雙方雖然素未謀面，但對方除了傳自己的帥照給她欣賞外，更對她噓寒問暖，關懷備至，對方聲稱從德國寄送生日禮物到台灣，但由於禮物卡在海關，必須先繳交關稅才能領回包裹。
陳女不疑有他，先到ATM匯款3萬元，但詐騙集團假冒海關人員，指示陳女再匯3萬元到一組泰國銀行帳戶才能放行。所幸在行員與員警聯手防護下，沒有讓詐騙集團再次得逞，陳女也在員警不厭其煩的案例宣導下，徹底打消匯款念頭。
第二警分局長陳家銘說，假交友真詐財的案件層出不窮，與網友聊天時的甜言蜜語，都可能只是另有所圖的美麗謊言，尤其言談間如有涉及金錢更應格外提高警覺，切勿貿然轉帳匯款。如有疑慮，可撥打165反詐騙專線，或至鄰近派出所請求警方協助，以免傷財又傷心。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言