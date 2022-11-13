影／跨海送禮詐騙老哏襲擊 台中熟女中招警急防堵

台中市陳姓女子在半年前透過連書認識一名國外網友，對方在8日以要寄送禮物為由，要求陳女匯款3萬元，警方到場關懷時，陳女顧左右言他，警方耐心詢問，陳女才如實說出，警方以愛情詐騙案例宣導，陳女終於相信，放棄匯款。

第二警分局永興所在8日上午9時許，接獲兆豐銀行東台中分行通報，稱有陳姓女子（40歲）疑似遭詐，需警協助。

警員劉宛瑜、許銘甫前往，行員表示陳女欲匯款3萬元至泰國銀行帳戶，聲稱是購物貨款，但再細問用途，卻支支吾吾，語焉不詳。

面對警方詢問，陳女一下說是自國外訂購商品，一下又說是朋友寄送的禮物，說詞反覆，但堅稱自己並未遭騙，警方請求查閱陳女與友人的手機對話紀錄，以協助確認是否遭到詐騙，陳女頻以對話紀錄已刪除、內容無關緊要等說詞敷衍推託，經員警苦口婆心，再三勸說才交出手機，供警方檢視。

經警方調查，陳女在半年前透過臉書認識名為「Aaron Pule」的外國網友，雙方雖然素未謀面，但對方除了傳自己的帥照給她欣賞外，更對她噓寒問暖，關懷備至，對方聲稱從德國寄送生日禮物到台灣，但由於禮物卡在海關，必須先繳交關稅才能領回包裹。

陳女不疑有他，先到ATM匯款3萬元，但詐騙集團假冒海關人員，指示陳女再匯3萬元到一組泰國銀行帳戶才能放行。所幸在行員與員警聯手防護下，沒有讓詐騙集團再次得逞，陳女也在員警不厭其煩的案例宣導下，徹底打消匯款念頭。