影／破17個收簿團抓90人 中警籲勿給存簿、密碼免被騙

詐騙案件層出不窮，台中市刑大持續溯源查緝，今年7月迄今，已查獲144件詐騙案件，移送1148人，發現其中有90名涉案人，分屬17個收簿集團，分工細膩，提醒民眾，歹徒常利用求職、貸款等名義，騙取存簿帳號與密碼，需提高警覺。

台中市刑大經濟組指出，此類收簿集團，為了騙取大量人頭帳戶，常在網路發文以「提供賺錢機會」、「家庭代工購買材料」、「輕鬆借貸」等關鍵字，要求民眾提供個人帳戶，或直接提供價金方式，收購人頭帳戶，吸引不知情民眾加入，提供存摺後發現帳戶遭到警示才知被騙。

台中市刑大指出，近2月分別接獲兩起被害人報案，就是類似案例，其中李姓被害人因急需現金借貸，提供歹徒存簿、提款卡，後來對方告知網路銀行未申請理由無法撥款，才知遇詐騙集團；另名王姓被害人則是在網路應徵家庭代工，依對方指示寄出個人提款卡給歹徒，還騙要購買代工材料，需提供提款卡密碼，隨後帳戶即被警示。

台中市刑大為避免類似案件發生，除清查轄內遭列警示帳戶，且為失蹤人口案件是否遭不法集團拘禁暴力外，也針對公寓、大樓、社區等出租場所加強訪查，杜絕市民因貸款、求職受騙情事，溯源追查詐欺犯罪集團及黑幫，若涉私刑拘禁，以人口質押重罪究辦，回溯清查近年失蹤人口挖掘被害，無法聯繫警示帳戶開戶人者列高風險名單啟動偵查。