影／台中用餐皮包遭竊？卡在意想不到之處 警也莞爾
台中市張姓男子9日在東區一家速食店用餐，餐後發現皮夾不見，四處找尋後仍找不到，擔心皮夾遭竊報警，警方到場後，除調閱監視器外，也協助找尋，發現皮包卡在牆壁踢腳板，因顏色類似，才沒被注意到，警方與張發現時都莞爾。
第三警分局東區所警員林癸良、何羽涔9日獲報，東區精武東路速食店有張姓市民（38歲）需要協助，張男告知警方，稍早至附近拜訪客戶後到速食店用餐，準備離開時卻發現皮夾不翼而飛，翻遍全身上下的口袋，也在座位周邊、廁所及垃圾桶翻找，無奈怎樣都找不著，懷疑皮夾遭人竊取。
警方一邊協助調閱監視器，同時也到張男座位附近查看，沒想到就在員警翻找坐墊時，餘光瞄見座位下方牆面踢腳板處，發現皮夾就立在踢腳板處，因牆面跟張男的皮夾顏色極為相近，反而造成「隱身」的效果，不仔細察看，不易發現。
警方與張男發現皮夾時，都笑了出來，但張男也向警方致歉，也直誇警方鷹眼實在厲害。
警方提醒，民眾騎乘代步工具、搭乘大眾運輸或是前往公共場所時，都請隨時注意自己身邊的貴重物品，務必將貴重物品置於包包內等較不易掉落之處，離開前也應記得再次檢查是否有遺留物品，避免造成財物損失。
警方表示，若真的遺失物品時，除可撥打110報警處理外，也可至警政署「拾得遺失物管理系統」，查詢自己的遺失物品是否已被熱心民眾送交警察單位。
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