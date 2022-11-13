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永和炸物店老闆表愧咎 唐寶寶母：快復業 我當你第一個客人

永和炸物店老闆表愧咎 唐寶寶母：快復業 我當你第一個客人

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

新北市永和區一間炸物店，日前一名唐氏症謝姓少年點了40元炸物，沒帶錢遭炸物店老闆報警處理，事件經謝媽媽在網上公開，傳得沸沸揚揚，不僅炸物店Google評論被灌爆1顆星，更不敵負面聲量關門大吉。老闆昨天接受媒體採訪說，「不知道他是唐氏症患者，內心很愧疚」，而沈默幾日的謝媽媽，今天凌晨也在臉書喊話「快復業，我當你第一個客人」。

炸物店老闆昨天受訪時稱，店是採先結帳才做餐，當時該名唐寶寶說要在身上找有沒有帶錢，卻遲遲沒付錢，這時上前問他，有沒有要用電子支付或是找家人協助，但對方也沒有回應，才誤以為是消費糾紛，選擇報警處理。

炸物店老闆表示，「當時沒發現他是唐氏症的患者，我們後來才知道，其實內心也很愧疚」也說，「如果知道對方是唐寶寶根本不可能報警」。

對此，唐寶寶媽媽今天凌晨左右，在臉書上簡短發文指出，「快復業，我當你第一個客人」，不少網友看到後，在貼文底下留言說「老師，辛苦了！」「加油！繼續往前行～」「做的好，希望是個完美的結局，加油喔！」

唐寶寶媽媽今天凌晨在臉書上簡短發文指出，「快復業，我當你第一個客人」。圖／擷取自當事人臉書
唐寶寶媽媽今天凌晨在臉書上簡短發文指出，「快復業，我當你第一個客人」。圖／擷取自當事人臉書

唐寶寶 唐氏症

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