影／BMW下台74匝道遇臨檢突熄火冒白煙 警及時解圍

台中市林姓男子9日深夜開車行經台74西屯路匝道時，遇到警方酒測臨檢，警方發現林駕駛的BMW轎車突然冒出白煙，卡在臨檢的車隊當中，上前調查發現，林的BMW水箱疑似破裂，因此協助將車推到路邊解圍。

台中市第六警分局西屯所長張勝記、巡佐陳建宏、警員史家瑞、陳致通，在9日深夜在台74線西屯路匝道口執行取締酒駕勤務，發現林姓男子（35歲）駕駛的黃色BMW排隊等候臨檢時，突然熄火且引擎室冒出大量白煙。

員警上前了解發現可能是水箱破裂所致，林男表示當時行駛於快速道路時，就發現車子有異狀，即下匝道，避免引發路況，沒想到車子還是在路中熄火。

警方考慮當時車流量仍大、夜間視線不佳，為保障其他用路人安全，員警協助將車輛推至路旁等待拖吊車，林男對警方的幫忙相當感謝。