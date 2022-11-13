虎媽管太嚴？ 宜蘭姊妹花負氣離家到高雄 這舉止引警上門

宜蘭縣一對19和21歲林姓姊妹花，因不滿母親管太嚴，負氣攜手離家到高雄找網友，投宿旅館休息2小時，卻睡整夜未辦退房；轄區警方執行防詐清樓勤務得知後，敲門關懷，才知姊妹沒錢退房且餓了一夜，帶回派出所提供熱食，並通知其父母，由親友代為接回。

新興警分局警方防範詐騙集團利用假求職方式，將被害人控制拘禁，主動清查轄內各旅社、日租套房等場所；10日上午前金分駐所巡佐蘇文正、警員趙哲群執行清查勤務，進入七賢二路一間旅館櫃調查，

當時櫃台人員向警方反映，有兩名年輕女子舉止異常，昨深夜時，聲稱要休息2小時，付了400元休息費，但休息時間到了，並未依規定辦理退房，直說要繼續住宿，警方獲悉後，和櫃台人員一起敲門關懷。

警方查知該對林姓姊妹花，分別已19歲和21歲，姊妹倆告知警方因母親管教太嚴，和家人吵架後，帶著簡易行李負氣離家；到高雄想找網友，於是先投宿旅館，因身上沒帶錢，付了400元休息費後，沒錢吃飯，本想白天後，再聯繫網友幫忙，沒想到警方就出現。

旅館人員見姊妹倆處境，未再追究住宿費，警方先將2人帶回所，並提供便當熱食給姊妹倆，警方對姊妹機會教育要和家人好好溝通。