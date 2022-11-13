台中男4年臥病在床由姊照顧 病逝無錢善心人士助安葬

台中李姓男子因心臟病和糖尿病，後來截肢，4年來臥病在床都由姊姊照顧，他日前病逝，台中市水幫漁公益協會志工昨送善款到靈堂前，姊姊紅了眼眶道謝說，只能用樹葬處理弟弟後事，費用較少，且弟弟無後人可祭拜。

台中市水幫漁公益協會理事長阮漢翔表示，住台中太平的53歲李姓男子，未婚、獨居，一位姊姊住亡者附近，他有心臟病，糖尿病，4年前又因右膝感染，截肢至膝蓋左右，無法工作，只靠身障補助和姊姊的接濟。

他近4年來，吃喝拉撒都在床上，姊姊盡心照顧，李男日前因心藏病發作，送至醫院急救不治，姊姊有家庭需照顧負擔，無力負擔起弟弟的喪葬費用3萬5000元，水幫漁公益協會獲知後，由善心人士募集3萬5000元，送到李男靈堂前，交給他姊姊。