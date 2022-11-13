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遊客逛街掉手機 警靠這招15分鐘迅速找回
雲林縣56歲楊姓男子和妻子昨天到台南市國華街遊玩，楊男不慎將iPhone手機遺失在國華永樂市場公廁內，2人沿路在國華街上繞了好幾圈找尋，但始終毫無所獲，趕緊向長樂派出所求助，警方受理後，利用內建軟體，在15分鐘內速迅找回楊男的手機。
昨天上午11點多，楊姓男子和他太太心急如焚的衝進台南市警二分局長樂派出所，他說，他與太太從雲林來台南旅遊，在國華街遊玩，欲打手機時才發現手機不見了，返回國華街原路尋找也沒有發現，才到派出所請求警方協助。
警員張嘉文受理後，向楊男確定手機廠牌及外觀，便利用蘋果內建的軟體「尋找我的iPhone」功能定位，發現手機的位置在國華街永樂市場附近，立即陪同楊姓夫婦前往定位處尋找，張嘉文利用手機內建軟體功能沿路發放定位提示聲響，果然在永樂市場內的廁所找回手機。
楊男說，他逛了國華街大啖台南小吃美食後，要撥打電話才發現手機不見，沿路遍尋不著手機蹤影，由於手機內的訊息、資料對他來說十分重要，並擔心手機會遭其他車輛毀損，手機遺失了真的很麻煩，心裡十分慌張，所幸，員警秉持同理心為民服務精神，在短短15分鐘內即尋獲手機，除了感謝員警及時伸援，亦讚許警方的協助與服務效率。
台南市警二分局表示，民眾外出應將隨身重物品攜帶妥當，以免遺失財物或重要資料。
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