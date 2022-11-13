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漁船疑遭貨輪攔腰撞擊翻船 7人落水 爬上船體保命
基隆嶼海域有艘漁船疑遭貨輪攔腰撞擊，船體被撞裂開後，側翻海面漂流，船上7人及時爬上船身待援，並由海巡人員救上海巡艇脫險。貨輪疑肇事後在基隆港錨泊區下錨，海巡人員登船調查，釐清肇事責任。
海巡署第2（北基）巡防區指揮部今早表示，昨天下午3點多接獲報案，一艘漁船在基隆嶼西方1浬處疑似遭貨輪碰撞翻覆，船上有7人待援。艦隊分署第1（基隆）海巡隊、北部分署第2岸巡隊基隆嶼安檢所前往救援，順利將困在已翻覆漁船上的7人救上巡防艇，載回基隆港。
基隆海巡隊人員將7人救上巡防艇後，提供毛毯保溫。檢傷發現1名船員有外傷，給予簡易包紮，另6人無恙。巡防艇駛進基隆港後，傷者由救護車送往衛生福利部基隆醫院治療。
疑似肇事貨輪事後已在基隆港錨泊區下錨，由海巡人員登船調查，以釐清肇事責任。基隆海巡隊表示，近期有濃霧影響能見度，漁民出海作業應隨時關注海象，航行中務必注意瞭望，如遇緊急狀況，立即撥打「118」免費報案專線，由海巡署協助處理。
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