聽新聞
test
0:00 / 0:00
新北興南夜市旁詭異屍體 老翁卡「30公分巷子」身亡
新北市中和區興南夜市，昨天下午傳出一名7旬老翁死在狹窄巷內，警、消趕抵大驚，發現死者卡在「僅30公分的縫隙」，一般人根本難以進出，一時不知如何是好，通知葬儀社來處理，孰料也無解；耗費逾5個小時，消防隊出動救援機具，才把人拉出。警方調查，屍體無明顯外傷，排除他殺，詳細死因待相驗釐清。
警方昨天下午2點多獲報，報案人稱「近日有惡臭，從住家窗戶往下看，在巷子看到屍體、人的腳，嚇死了」，緊急趕抵，到現場嚇一大跳，死者竟卡在房子跟房子之間的狹窄隙縫，僅30公分不到，難以救援，歷經多時，5小時後終於把屍體從「縫隙」中拉出。
警方觀察屍體，沒有明顯外傷，調查確認死者是上個月底通報失蹤的李姓老翁（79歲）；他家人10月30日發現死者「突然從家裡不見」，苦尋無果通報失蹤，當時警方曾協助調閱監視器畫面，只是都沒發現老翁任何身影。
由於死者家住1樓，死亡地點就在住家窗戶外巷子，警方研判，死者因不明原因從家裡窗戶掉落，卡在狹窄巷弄間，想從縫隙走出去，但越來越窄，就卡死、動彈不得，由於最終卡死點，離窗戶有10公尺、巷口有15公尺，求救聲難以發覺，最終慘死；家屬對死因無意見，詳細死因待相驗後進一步釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言