新北興南夜市旁詭異屍體 老翁卡「30公分巷子」身亡

新北市中和區興南夜市，昨天下午傳出一名7旬老翁死在狹窄巷內，警、消趕抵大驚，發現死者卡在「僅30公分的縫隙」，一般人根本難以進出，一時不知如何是好，通知葬儀社來處理，孰料也無解；耗費逾5個小時，消防隊出動救援機具，才把人拉出。警方調查，屍體無明顯外傷，排除他殺，詳細死因待相驗釐清。

警方昨天下午2點多獲報，報案人稱「近日有惡臭，從住家窗戶往下看，在巷子看到屍體、人的腳，嚇死了」，緊急趕抵，到現場嚇一大跳，死者竟卡在房子跟房子之間的狹窄隙縫，僅30公分不到，難以救援，歷經多時，5小時後終於把屍體從「縫隙」中拉出。

警方觀察屍體，沒有明顯外傷，調查確認死者是上個月底通報失蹤的李姓老翁（79歲）；他家人10月30日發現死者「突然從家裡不見」，苦尋無果通報失蹤，當時警方曾協助調閱監視器畫面，只是都沒發現老翁任何身影。