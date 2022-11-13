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新北興南夜市旁詭異屍體 老翁卡「30公分巷子」身亡

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

新北市中和區興南夜市，昨天下午傳出一名7旬老翁死在狹窄巷內，警、消趕抵大驚，發現死者卡在「僅30公分的縫隙」，一般人根本難以進出，一時不知如何是好，通知葬儀社來處理，孰料也無解；耗費逾5個小時，消防隊出動救援機具，才把人拉出。警方調查，屍體無明顯外傷，排除他殺，詳細死因待相驗釐清。

警方昨天下午2點多獲報，報案人稱「近日有惡臭，從住家窗戶往下看，在巷子看到屍體、人的腳，嚇死了」，緊急趕抵，到現場嚇一大跳，死者竟卡在房子跟房子之間的狹窄隙縫，僅30公分不到，難以救援，歷經多時，5小時後終於把屍體從「縫隙」中拉出。

警方觀察屍體，沒有明顯外傷，調查確認死者是上個月底通報失蹤的李姓老翁（79歲）；他家人10月30日發現死者「突然從家裡不見」，苦尋無果通報失蹤，當時警方曾協助調閱監視器畫面，只是都沒發現老翁任何身影。

由於死者家住1樓，死亡地點就在住家窗戶外巷子，警方研判，死者因不明原因從家裡窗戶掉落，卡在狹窄巷弄間，想從縫隙走出去，但越來越窄，就卡死、動彈不得，由於最終卡死點，離窗戶有10公尺、巷口有15公尺，求救聲難以發覺，最終慘死；家屬對死因無意見，詳細死因待相驗後進一步釐清。

新北市中和區興南夜市附近，昨天下午傳出一具屍體卡在「30公分的狹窄巷弄」，屍體經5小時救援，終於拉出；警方確認死者是上月底被通報失蹤的7旬老翁，勘查現場後排除他殺。記者翁至成／翻攝
新北市中和區興南夜市附近，昨天下午傳出一具屍體卡在「30公分的狹窄巷弄」，屍體經5小時救援，終於拉出；警方確認死者是上月底被通報失蹤的7旬老翁，勘查現場後排除他殺。記者翁至成／翻攝

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