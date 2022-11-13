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1周3事故 宜鰻苗船又擱淺

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導

最近進入捕鰻苗季節，漁民深夜捕抓小鰻苗靠海太近，宜蘭沿海昨晨又傳出有鰻苗船擱淺，海巡救難人員正想辦法繫掛纜繩拖離。圖／讀者提供
最近進入捕鰻苗季節，漁民深夜捕抓小鰻苗靠海太近，宜蘭沿海昨晨又傳出有鰻苗船擱淺，海巡救難人員正想辦法繫掛纜繩拖離。圖／讀者提供
宜蘭沿海最近進入捕鰻苗季節，最近一周，就接連傳出3起沙灘擱淺及落海事故。昨凌晨3點半海巡人員獲報，壯圍鄉大福加油站後方又有膠筏擱淺，海巡協助兩名船員脫困後，正與葛瑪蘭救難協會想辦法繫纜繩，幫忙把船帶離。

鰻苗又被稱為「海上黑金」，價格好的時候，入冬後的捕鰻苗季節獲利相當可觀。近來宜蘭沿海入夜後海面漁船點點，大多都是捕鰻苗人辛苦作業，黑夜浪潮拍擊加上東北季風，近來已發生數起沙灘擱淺案，包括日前在壯圍鄉公館沙灘，昨凌晨頭城籍永勝發6號擱淺，另外，在南澳溪口的捕鰻苗船更傳出船員落海，至今生死未卜。

海巡人員於昨凌晨3點半獲報，大福加油站後方海邊沙灘有船擱淺，起初船長與船員試圖以機動力脫困，但因船身已坐灘動彈不得，海巡先協助船上2人下船，徹夜監控空漁船，由葛瑪蘭救難協會出動水上摩托車帶纜繫掛，再由其他漁船協助脫困。

由於擔心拖帶用力過猛，造成船板與膠管分離支解，現場讓船長很緊張，作業人員也想辦法小心拖帶。

林姓漁民表示，捕抓鰻苗的時間在晚上，大家以為好賺，其實是與大海搏命，最近鰻苗季節才剛開始，捕獲量不穩定，每尾價格35元，不是太好；以前老一輩漁民使用扒網，現在年輕人用漁船拖網，因夜間不佳，一不小心就易卡在沙灘，若造成船隻受損，又是一筆維護花費，讓人欲哭無淚。

沙灘 海巡 加油站 漁民 南澳

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