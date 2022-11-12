台南安南怪手翻覆大排內 司機送醫不治 檢警相驗釐死因
台南安南區下午傳怪手翻覆意外，67歲吳姓司機開怪手不慎翻覆大排內，經路人經過通報119，消防局調派人車前往救援，救護人員將他救出時已無呼吸心跳，施予心肺復甦術後送安南醫院急救，晚間宣告不治。警方已通知家屬到院外，通報檢方相驗，釐清死因。
警方調查，吳男今天開怪手前往城西焚化爐附近堤防，進行大排堤防回填作業，未料，下午5時10分，路人經過後發現怪手翻覆大排內，而司機人卡在駕駛座，呼叫沒有反應，立即通報110。
消防局據報後，調派大批人車前往救援，救護人員抵達時，發現駕駛身體沒入水中，頭在水面上，但呼叫沒有反應。經救護人員協助脫困，司機已無呼吸心跳，經施予心肺復甦術，立即後送安南醫院急診，晚間仍告不治。
警方指出，據報後同步通知家屬，惟對吳何時到場作業及怪手為何翻覆等，將待包商及家屬到警所後進一步釐清。屆時，警方也將通報檢方相驗，確認其死因。
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