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新北新莊大停電！ 一度影響2696戶 下午3時恢復電力

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

今天中午12時許，新北市新莊區瓊林路有廟會遶境活動，現場鞭炮聲四起，沒多久，附近電線桿發生爆炸，旋即2696戶大停電。經台電人員到場檢修，發現是頭前變電所5I49饋線相間過流電驛動作，造成饋線斷路器跳脫，排除是鞭炮所致，今天下午3時許，搶修完畢恢復2696戶電力。

據了解，今天中午12時許，新北市新莊區瓊林路，有宮廟舉行繞境祈福活動，繞境隊伍沿路燃放鞭炮，孰料，才經過新莊區瓊林路59號之72後，一旁電線桿就發生爆炸，造成新莊區武前街、新泰路、新莊路、泰豐街、景德路、豐年街、民安東路、民安路、利濟街、新樹路、碧江街、環漢路二段、福營路、中環路一段、建福路、瓊林路、瓊泰路一帶，共2696戶大停電。

台北西區營業處獲報，派員前往檢修，發現應是頭前變電所5I49饋線相間過流電驛動作，造成饋線斷路器跳脫，導致事故停電，排除是燃放鞭炮所致。今天下午3時許搶修完畢，恢復2696戶電力。

今天中午12時許，新北市新莊區瓊林路電線桿發生爆炸，造成2696戶大停電，台電人員到場檢修，發現是饋線斷路器跳脫，下午3時許搶修完畢恢復2696戶電力。記者曾伯愷／翻攝
今天中午12時許，新北市新莊區瓊林路電線桿發生爆炸，造成2696戶大停電，台電人員到場檢修，發現是饋線斷路器跳脫，下午3時許搶修完畢恢復2696戶電力。記者曾伯愷／翻攝
今天中午12時許，新北市新莊區瓊林路電線桿發生爆炸，造成2696戶大停電，台電人員到場檢修，發現是饋線斷路器跳脫（圖紅圈處），下午3時許搶修完畢恢復2696戶電力。記者曾伯愷／翻攝
今天中午12時許，新北市新莊區瓊林路電線桿發生爆炸，造成2696戶大停電，台電人員到場檢修，發現是饋線斷路器跳脫（圖紅圈處），下午3時許搶修完畢恢復2696戶電力。記者曾伯愷／翻攝
今天中午12時許，新北市新莊區瓊林路電線桿發生爆炸，造成2696戶大停電，台電人員到場檢修，發現是饋線斷路器跳脫，下午3時許搶修完畢恢復2696戶電力。記者曾伯愷／翻攝
今天中午12時許，新北市新莊區瓊林路電線桿發生爆炸，造成2696戶大停電，台電人員到場檢修，發現是饋線斷路器跳脫，下午3時許搶修完畢恢復2696戶電力。記者曾伯愷／翻攝

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