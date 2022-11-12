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娃娃機店掩飾賭場藏身士林夜市 警持票搜索逮11人送辦

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

麥姓男子在士林夜市內租房，1樓設娃娃機店，掩蓋2樓經營德州撲克賭場，由陳姓女友擔任荷官營賭，警方近日蒐證齊全、持票搜索，當場查獲麥等2嫌、9名賭客，賭資及籌碼50餘萬元，依刑法賭博罪嫌、社會秩序維護法等偵辦。

警方調查，31歲麥男在台北市士林區大東路上租屋，1樓設置夾娃娃機店，掩人耳目，2樓設置德州撲克賭場，2個多月前開始透過臉書社團、友人介紹吸引賭客，若賭客夠多，不定時聚會開賭。

轄區警方獲報展開蒐證，上月底持票搜索，查獲現場麥男、陳女及9名賭客，查扣賭資2萬餘元、籌碼50萬餘元、賭具撲克牌、驗鈔機等證物，詢後依社會秩序發裁罰賭客，依刑法賭博罪將麥男、陳女送辦。

警方表示，不法分子想利用人潮隱身夜市，但員警持續掌握轄內犯罪場所，將持續掃蕩各類犯罪，有心人士切勿以身試法。

警方查扣籌碼、賭資等50餘萬元。記者李隆揆／翻攝
警方查扣籌碼、賭資等50餘萬元。記者李隆揆／翻攝

夾娃娃機 賭博 德州

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