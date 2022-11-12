聽新聞
test
0:00 / 0:00
娃娃機店掩飾賭場藏身士林夜市 警持票搜索逮11人送辦
麥姓男子在士林夜市內租房，1樓設娃娃機店，掩蓋2樓經營德州撲克賭場，由陳姓女友擔任荷官營賭，警方近日蒐證齊全、持票搜索，當場查獲麥等2嫌、9名賭客，賭資及籌碼50餘萬元，依刑法賭博罪嫌、社會秩序維護法等偵辦。
警方調查，31歲麥男在台北市士林區大東路上租屋，1樓設置夾娃娃機店，掩人耳目，2樓設置德州撲克賭場，2個多月前開始透過臉書社團、友人介紹吸引賭客，若賭客夠多，不定時聚會開賭。
轄區警方獲報展開蒐證，上月底持票搜索，查獲現場麥男、陳女及9名賭客，查扣賭資2萬餘元、籌碼50萬餘元、賭具撲克牌、驗鈔機等證物，詢後依社會秩序發裁罰賭客，依刑法賭博罪將麥男、陳女送辦。
警方表示，不法分子想利用人潮隱身夜市，但員警持續掌握轄內犯罪場所，將持續掃蕩各類犯罪，有心人士切勿以身試法。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言