影／北市里長候選人車停新店公婆家門口 後擋風玻璃半夜疑石塊砸破
台北市文山區指南里長無黨籍候選人張凱茜今天向新北市警方報案，指稱今天一早出門趕行程，赫見停放在新北市新店區公婆住家前的汽車，後擋風玻璃整片破裂成蜘蛛網狀，調閱自家監視器畫面，發現今天凌晨1時許，有錄到玻璃破裂畫面，警方鑑識人員到場並無發現異狀，目前懷疑為高處掉落的石塊砸中，確實事發原因後續將由警方持續調查釐清。
參選下屆台北市文山區指南里長的里長候選人張凱茜（41歲）今天上午8時26分向新店警方報案，指稱其停放在新北市新店區檳榔路巷內公婆家住家前的汽車，後擋風玻璃整片破裂成均勻的蜘蛛網狀，警方獲報前往處理，並調閱張凱茜自家監視器畫面，發現今天凌晨1時2分許，監視器畫面有攝錄到後擋風玻璃破裂畫面，但當時發生前後並無拍到有人車經過該處。
張女表示，今天凌晨在家中有聽到一聲巨響，當時並未多想，沒想到一早出門驚見愛車後擋風玻璃竟已破裂，她說，雖參選里長但並無與他人有仇恨或糾紛，亦不清楚遭毀損的原因。警方鑑識人員到場採證，初步也末發現異狀，懷疑是遭從高處掉落的石塊擊中，而石塊也因重擊碎裂，因此場並未發現疑似砸破玻璃的異物，後續將持續調查釐清確實發生原因。
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