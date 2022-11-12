快訊

好天氣掰了！明午後變天降溫入夜有雨 放晴時間曝光

藍營六都候選人合體 晚間新北板橋大造勢

羅志祥演唱會開場就出意外 疑腳抽筋突然跌落升降台

影／北市里長候選人車停新店公婆家門口 後擋風玻璃半夜疑石塊砸破

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

台北市文山區指南里長無黨籍候選人張凱茜今天向新北市警方報案，指稱今天一早出門趕行程，赫見停放在新北市新店區公婆住家前的汽車，後擋風玻璃整片破裂成蜘蛛網狀，調閱自家監視器畫面，發現今天凌晨1時許，有錄到玻璃破裂畫面，警方鑑識人員到場並無發現異狀，目前懷疑為高處掉落的石塊砸中，確實事發原因後續將由警方持續調查釐清。

參選下屆台北市文山區指南里長的里長候選人張凱茜（41歲）今天上午8時26分向新店警方報案，指稱其停放在新北市新店區檳榔路巷內公婆家住家前的汽車，後擋風玻璃整片破裂成均勻的蜘蛛網狀，警方獲報前往處理，並調閱張凱茜自家監視器畫面，發現今天凌晨1時2分許，監視器畫面有攝錄到後擋風玻璃破裂畫面，但當時發生前後並無拍到有人車經過該處。

張女表示，今天凌晨在家中有聽到一聲巨響，當時並未多想，沒想到一早出門驚見愛車後擋風玻璃竟已破裂，她說，雖參選里長但並無與他人有仇恨或糾紛，亦不清楚遭毀損的原因。警方鑑識人員到場採證，初步也末發現異狀，懷疑是遭從高處掉落的石塊擊中，而石塊也因重擊碎裂，因此場並未發現疑似砸破玻璃的異物，後續將持續調查釐清確實發生原因。

參選下屆台北市文山區指南里長的里長候選人張凱茜今天一早出門趕行程，驚見停放在新北市新店區公婆家前的汽車後擋風玻璃整片破裂成蜘蛛網狀，急忙向新店警方報案。記者王長鼎／翻攝
參選下屆台北市文山區指南里長的里長候選人張凱茜今天一早出門趕行程，驚見停放在新北市新店區公婆家前的汽車後擋風玻璃整片破裂成蜘蛛網狀，急忙向新店警方報案。記者王長鼎／翻攝
參選下屆台北市文山區指南里長的里長候選人張凱茜今天一早出門趕行程，驚見停放在新北市新店區公婆家前的汽車後擋風玻璃整片破裂成蜘蛛網狀，急忙向新店警方報案。記者王長鼎／翻攝
參選下屆台北市文山區指南里長的里長候選人張凱茜今天一早出門趕行程，驚見停放在新北市新店區公婆家前的汽車後擋風玻璃整片破裂成蜘蛛網狀，急忙向新店警方報案。記者王長鼎／翻攝
參選下屆台北市文山區指南里長的里長候選人張凱茜今天一早出門趕行程，驚見停放在新北市新店區公婆家前的汽車後擋風玻璃整片破裂成蜘蛛網狀，急忙向新店警方報案。記者王長鼎／翻攝
參選下屆台北市文山區指南里長的里長候選人張凱茜今天一早出門趕行程，驚見停放在新北市新店區公婆家前的汽車後擋風玻璃整片破裂成蜘蛛網狀，急忙向新店警方報案。記者王長鼎／翻攝
參選下屆台北市文山區指南里長的里長候選人張凱茜今天一早出門趕行程，驚見停放在新北市新店區公婆家前的汽車後擋風玻璃整片破裂成蜘蛛網狀，急忙向新店警方報案。記者王長鼎／翻攝
參選下屆台北市文山區指南里長的里長候選人張凱茜今天一早出門趕行程，驚見停放在新北市新店區公婆家前的汽車後擋風玻璃整片破裂成蜘蛛網狀，急忙向新店警方報案。記者王長鼎／翻攝

擋風玻璃 監視器

延伸閱讀

北市政見會／自稱捍衛戰士 北市長候選人謝立康做「淋巴操」

北宜有「鴿子」 新店警聯手監理人員攔查告發違規車25件

羨慕別人公婆幫出千萬頭期款 網揭「一關鍵」：靠自己卡實在

夫妻買房談好價！婆婆突夢「鋼筋穿喉」狂阻 4年後結局超慘

相關新聞

台南安南傳怪手翻覆司機被壓車底 救出後命危送醫

台南市安南區城西焚化爐前路旁今天下午5時10分傳怪手翻覆溝渠內，駕駛被壓在車底，路人發現後通報119，消防局據報後調派人...

高雄南橫公路濃煙竄升 小貨車遭大火焚燬幸無人傷亡

高雄市桃源區台20線86公里處，今天下午3時28分傳出火燒車事故，一輛小貨車，不明原因起火，消防獲報後，出動六龜、桃源及...

逃逸移工橋下聚賭 運動民眾聞聲報警檢舉全都逮

民眾日前到新北市永和區堤外夜跑，發現中正橋下一間工寮裡傳出陣陣吵雜聲，疑似有人聚賭，永和警方獲報前往查緝，果真在工寮內查...

國道1號北向台南路段一車撞三車一人傷 塞車超過3公里

國道1號北向308.4公里台南路段上午發生4輛車追撞，一名駕駛受傷自行就醫，因事故車佔用車道、一度造成交通回堵超過3公里...

國道車禍1歲兒腦出血 「他是向媽祖求來的孩子」父母盼各界集氣

國道1號南下199.4k處11月6日下午4時許發生6車連環撞，其中何姓駕駛一家三口的黑車全毀，夫妻與1歲的兒子都受傷，男...

影／新北永和大樓外牆磁磚整片掉落 砸毀遮雨棚 多車受損

新北市永和區今天上午發生大樓外牆磁磚整片掉落，不僅砸毀下方水果賣場遮雨棚，還波及一輛汽車及7輛機車受損，連路過民眾也嚇得...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。