逃逸移工橋下聚賭 運動民眾聞聲報警檢舉全都逮

民眾日前到新北市永和區堤外夜跑，發現中正橋下一間工寮裡傳出陣陣吵雜聲，疑似有人聚賭，永和警方獲報前往查緝，果真在工寮內查獲孫男等7人正在玩天九牌賭博，查扣現金4萬餘元，經清查其中有3名越南籍逃逸移工，警詢後依賭博罪嫌移送新北地檢署偵辦，並將3名逃逸移工移交移民署新北專勤隊收容。

11月10日晚上6時許，熱心民眾到永和警分局永和派出所報案指稱，晚上到永和堤外夜跑，經過中正橋下方人行步道時，聽到旁邊工寮裡面傳出許多人聚集嘈雜的喧嘩聲，疑似正在聚賭。

因中正橋下屬中正橋派出所轄區，中正橋所副所長周俊緯接獲永和所轉報，立即率同所內員警劉季帆、柯宇澤、羅偉豪、韓右其、林敬發、戴祥霖，與永和所支援員警李珉珵、許霈承一同前往查緝，果真在工寮內查獲孫男（45歲）、陳男（34歲）、吳男（46歲）、陳男（57歲）及黎男（39歲）、丁男（33歲）、顧男（31歲）3名越南籍逃逸移工正在聚賭。