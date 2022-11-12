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七旬婦疑闖紅燈撞車 人趴倒車輪前駕駛急煞撿回一命

聯合報／ 記者陳弘逸林品君／高雄即時報導

高雄77歲張姓婦女今天清晨騎車，行經梓官區大舍南路與大舍北路口，疑闖紅燈，先是與60歲月姓男子駕駛的休旅車發生碰撞，隨後張女噴飛，人車倒地，波及另輛60歲張姓男子廂型車；事故造成張婦右腳骨折，左手臂脫臼，所幸，送醫後無生命危險，經查3人都無酒駕，詳細事故原因仍待釐清。

這起事故發生於今天清晨5時57分許，張婦騎車沿大舍西路西往東方向行駛，行經大舍北路口時，疑闖紅燈，先是與月男駕駛的休旅車發生碰撞，接著張人車噴飛，碎片散落一地，波及張男廂型車。

張婦遭撞後，人趴倒在張男廂型車的車頭前，所幸，車輛即時煞車，才未遭車輪輾斃。警消獲報到場，將張婦送醫，她右腳骨折，左手臂脫臼，經過治療，並無生命危險。

初步了解，張婦、月男及張男都無飲酒情事，詳細事故原因，仍待釐清，若有違反道交規定，也將會依法開罰。

高雄77歲張姓婦女今天清晨騎車，行經梓官區大舍南路與大舍北路口，疑闖紅燈發生車禍。記者陳弘逸／翻攝
高雄77歲張姓婦女今天清晨騎車，行經梓官區大舍南路與大舍北路口，疑闖紅燈發生車禍。記者陳弘逸／翻攝
高雄77歲張姓婦女今天清晨騎車，行經梓官區大舍南路與大舍北路口，疑闖紅燈發生車禍。記者陳弘逸／翻攝
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高雄77歲張姓婦女今天清晨騎車，行經梓官區大舍南路與大舍北路口，疑闖紅燈發生車禍。記者陳弘逸／翻攝
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